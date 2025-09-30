El Gobierno autoriza una nueva inversión de 24,7 millones para impulsar la alta velocidad entre Murcia y Almería

MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif AV, otros 24,7 millones de euros para continuar con el desarrollo de la nueva línea de alta velocidad (LAV) Murcia-Almería, en este caso para completar la infraestructura del tramo de plataforma de 96,7 kilómetros entre Pulpí y la entrada a la capital almeriense.

Entre los trabajos destacan los enfocados a reforzar la integración ambiental en el entorno de la línea de alta velocidad, como es el despliegue de barreras que previenen la eventual colisión de aves, concretamente en la zona del tramo Níjar-Río Andarax, según informaron fuentes ministeriales en un comunicado.

También la plantación de un arbolado en el espacio surgido después de que Adif desmantelara un vertedero que los trabajos de construcción de la LAV localizaron a la altura de Viator, para lo que se destinaron 6,3 millones de euros a esta actuación medioambiental.

El resto de los trabajos comprende desde el refuerzo de taludes y sistemas de drenaje, hasta actuaciones en la autovía A-7 para mejora y acondicionamiento de zonas anexas a esta infraestructura.

AVANCES SIMULTÁNEOS EN DIFERENTES ÁMBITOS

El Ministerio impulsa actuaciones simultáneas en distintos puntos y ámbitos para completar la nueva LAV, eje estratégico del Corredor Mediterráneo, mientras avanza para completar la propia plataforma de la línea, toda ella finalizada o en construcción, y la redacción del proyecto de la conexión Pulpí-Águilas.

En paralelo ultima el inicio de la próxima fase del desarrollo de la nueva línea de alta velocidad, la del montaje de las vías.

En la actualidad, ya están contratados los propios trabajos de montaje de vía del tramo Murcia-Lorca y están en licitación los de este trazado Vera-Almería. Al tiempo se trabaja para también licitar los de Lorca-Vera y avanza en la contratación de los suministros de los elementos de vía.

Simultáneamente, también a través de Adif, se progresa en la electrificación del trazado Murcia-Lorca y en la redacción del proyecto para acometer la del tramo Lorca-Almería.

Además, ya está contratado el despliegue del resto de sistemas que componen una línea de alta velocidad: las más avanzadas tecnologías de comunicaciones ferroviarias (el GSM-R) y de señalización (el ERTMS). Estas actuaciones podrán ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).