El Gobierno, la CARM y el Ayuntamiento de Murcia firmarán un convenio para recuperar el yacimiento de San Esteban

El Gobierno de España, el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de Murcia suscribirán próximamente un convenio para la puesta en valor del conjunto arqueológico del arrabal andalusí de la Arrixaca y la recuperación de la plaza del Jardín de San Esteban.

El proyecto tiene tres grandes objetivos: proteger y conservar los restos arqueológicos, garantizando su adecuada conservación a largo plazo; recuperar el Jardín de San Esteban, creando una plaza flotante sobre el yacimiento que permita su visualización sin afectar a su integridad; y crear un centro de interpretación para visitantes, de forma que ciudadanos y turistas puedan conocer la historia del conjunto arqueológico, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota prensa.

"La intervención y adecuación de uso cultural, compatible con la conservación del bien, van a permitir mejorar la correcta lectura de la trama urbana andalusí en la ciudad de Murcia, detener y controlar el deterioro del yacimiento, disminuir el número y complejidad de las intervenciones futuras y mejorar la accesibilidad de la ciudadanía a su patrimonio", han explicado.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha señalado que "la inversión responde a una decisión estratégica: proteger un enclave arqueológico único y hacerlo compatible con la vida urbana actual. Estamos ante una de las zonas arqueológicas urbanas más extensas y mejor documentadas del país, cuyo estudio está aportando un conocimiento fundamental sobre la Murcia andalusí y su evolución histórica".

Por su parte, la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, ha destacado que este impulso supone "un paso decisivo y firme hacia la recuperación real de San Esteban, gracias a la colaboración y lealtad institucional entre el Ayuntamiento de Murcia, la Comunidad Autónoma y el Gobierno de España". Así, ha añadido que "este proyecto representa una oportunidad histórica para proteger un enclave singular, reforzar la identidad patrimonial de Murcia y avanzar hacia un modelo de ciudad donde la cultura, la historia y el patrimonio juegan un papel central en la transformación urbana y la proyección exterior del municipio".

El proyecto tiene un presupuesto total de 33.022.790 euros, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana aporta el 50 por ciento; la Comunidad Autónoma, el 25 por ciento, y el Ayuntamiento de Murcia, el 25 por ciento, cantidades que se distribuyen entre los ejercicios 2026 a 2029, ambos incluidos. La ejecución tendrá un plazo de 22 meses.

La primera fase de la actuación, correspondiente a las excavaciones arqueológicas y estudios previos, cuenta con un presupuesto de 1.226.109 euros, financiado a partes iguales entre el Ayuntamiento y la Comunidad.

El convenio tripartito entre las tres administraciones para garantizar la financiación y ejecución de la obra ya ha sido autorizado por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia y por el Consejo de Ministros, de hoy 23 de diciembre, y está previsto que se firme próximamente.

"Este proyecto, fruto de la colaboración entre administraciones, nos permite avanzar hacia un modelo de gestión del patrimonio que prioriza la conservación rigurosa, la investigación y el acceso público al conocimiento", apuntó Carmen Conesa. La recuperación del entorno y la creación de un centro de interpretación "facilitarán que ciudadanos y visitantes comprendan la importancia histórica de San Esteban, al tiempo que se refuerza su papel como elemento estructural del paisaje cultural de la ciudad", ha explicado la titular de Cultura.

MURCIA ANDALUSÍ

El conjunto arqueológico de San Esteban, también conocido como complejo palatino y barrio andalusí de San Esteban, o Arrabal de la Arrixaca Vieja o del Norte, es una parte del yacimiento arqueológico urbano de época andalusí de Murcia. Su desarrollo se produjo principalmente entre los siglos XII y XIII y está protegido, a raíz de su hallazgo, como Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica.

El yacimiento de San Esteban resulta de especial interés y singularidad al tratarse de una de las zonas arqueológicas urbanas de mayor extensión de España, con más de 10.000 metros cuadrados de extensión. Su gran amplitud ha permitido documentar aspectos desconocidos del urbanismo de la medina y de los modelos constructivos de la época andalusí. Hasta el momento han sido identificadas al menos 86 viviendas del arrabal, junto con su red de calles, desagües y cerramientos.