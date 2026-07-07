El Gobierno central crea 19 nuevas plazas de jueces y siete de fiscales en la Región de Murcia

(I-D) El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una rueda de prensa tras - Marta Fernández - Europa Press

MURCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto para la creación de 19 nuevas plazas de jueces y siete de fiscales en la Región de Murcia, de manera que la planta judicial de la comunidad autónoma experimenta un crecimiento del 11,2%, mientras que la plantilla del Ministerio Fiscal se incrementa en un 9,72%.

Ambas cifras suponen un hito para la Región de Murcia, que se sitúa a la cabeza de España como la comunidad que registra una mayor ampliación porcentual en ambos cuerpos, según el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

A nivel nacional, el Ejecutivo central ha validado una dotación global de 700 plazas --500 de jueces y 200 de fiscales--, calificada por el ministro del ramo, Félix Bolaños, como la mayor ampliación de la plantilla judicial y fiscal de la historia reciente.

En el caso de la Región de Murcia, la magnitud de la medida se refleja en que, en un año, se han creado más plazas de jueces que en toda la última década, periodo en el que se contabilizó un acumulado de 15 vacantes.

De las 19 nuevas plazas de jueces asignadas a la Región de Murcia, un total de 14 se integrarán en los nuevos tribunales de instancia (TI), tres se destinarán a la Audiencia Provincial de Murcia y las dos restantes serán de adscripción territorial, por lo que su movilidad se adaptará en función de las necesidades de las cargas de trabajo.

Los tribunales de instancia que recibirán estos refuerzos de personal de manera directa son los ubicados en los partidos judiciales de Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura y Totana.

NUEVO MODELO DE EFICIENCIA Y REFUERZO FISCAL

Según el Ministerio, esta ampliación ha sido factible gracias a la implantación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, marco normativo que sustituye la estructura tradicional de juzgados unipersonales por tribunales de instancia apoyados por una única Oficina Judicial.

Según los datos aportados, este modelo organizativo optimiza el gasto público, reduciendo el coste de creación de una plaza judicial a 100.000 euros, frente a los 500.000 euros que requería el sistema anterior.

Gracias a ello, la inversión total para las 500 plazas en España se sitúa en unos 55 millones de euros, en lugar de los 260 millones que habrían sido necesarios previamente.

En lo que respecta a la plantilla del Ministerio Fiscal, la incorporación de siete nuevos profesionales a nivel autonómico posiciona a Murcia como la autonomía con mayor crecimiento relativo (+9,72%).

En términos absolutos dentro del conjunto del Estado, las comunidades más beneficiadas junto a la Región de Murcia son Andalucía, que suma 38 nuevas plazas (+7,4%); Cataluña, con 35 (+8%); y la Comunidad de Madrid, que incorpora 32 (+9,3%).

La distribución final de todas las plazas se ha ejecutado bajo criterios objetivos de carga de trabajo, litigiosidad y volumen de población. Para ello, el Ministerio de Justicia ha atendido las necesidades y peticiones expresadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía, los tribunales superiores de justicia y las comunidades autónomas con competencias transferidas en la materia