El Gobierno destina 6,5 millones a 13 proyectos de IA de empresas de la Región de Murcia

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, durante la inauguración del 40º encuentro de Economía Digital y telecomunicaciones de la UIMP, a 31 de agosto de 2026, en Santander - Juanma Serrano - Europa Press

MURCIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central ha destinado 6,5 millones de euros a 13 proyectos empresariales de Inteligencia Artificial en la Región de Murcia, dentro de las convocatorias Red IA y Red IA Salud, que han movilizado un total de 180 millones de euros para impulsar 372 proyectos en toda España, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado la resolución de estas ayudas durante su intervención en el 40 Encuentro de Economía Digital y Telecomunicaciones de AMETIC, celebrado en Santander.

En concreto, la convocatoria Red IA cuenta con 130 millones de euros de fondos FEDER para impulsar 300 proyectos empresariales de todas las comunidades autónomas, mientras que Red IA Salud destina otros 50 millones a 72 proyectos vinculados al ámbito sanitario.

En el conjunto de las dos convocatorias, 13 proyectos corresponden a empresas de la Región de Murcia, que recibirán esos 6,5 millones de euros de los 180 millones movilizados por el Gobierno.

Los proyectos seleccionados permitirán desarrollar soluciones relacionadas con asistentes inteligentes, gemelos digitales, robótica avanzada, visión artificial, ciberseguridad y sistemas predictivos.

En el caso de Red IA Salud, las iniciativas abarcan distintas fases del proceso asistencial, desde la predicción y el diagnóstico hasta el tratamiento y seguimiento.

El 70 por ciento de los proyectos empresariales seleccionados corresponden a pymes, mientras que las ayudas concedidas oscilan entre los 400.000 euros y los cinco millones.

López ha defendido la necesidad de extender el uso de esta tecnología en el tejido productivo y ha asegurado que "igual que hoy nadie monta una empresa sin wifi, mañana nadie podrá competir sin IA". Asimismo, ha señalado que "la productividad no cambia solo porque aparece una tecnología nueva. Cambia cuando esa nueva tecnología es útil y se democratiza", antes de defender que para impulsar una IA española competitiva es necesario aumentar la capacidad de cómputo.

Durante su intervención, el ministro ha asegurado también que "la transformación digital española es una historia de éxito compartido" y ha destacado el papel de la Inteligencia Artificial en este proceso. En este sentido, ha señalado que España quiere impulsar una IA "humanista" orientada a modernizar los servicios públicos, aumentar la competitividad privada, garantizar la seguridad y proteger los derechos de la ciudadanía.

Las convocatorias Red IA y Red IA Salud forman parte de la estrategia del Gobierno para impulsar el desarrollo y la incorporación de la Inteligencia Artificial en el tejido empresarial y en el ámbito sanitario.