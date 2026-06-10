El Gobierno destina más de 56 millones de euros para innovación sanitaria y biomédica en la Región de Murcia

Jornada del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB) - MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

MURCIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha movilizado más de 56 millones de euros para innovación sanitaria y biomédica en la Región de Murcia a través del PERTE para la Salud de Vanguardia, liderado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU). De esta cantidad, 50,6 millones de euros corresponden a financiación pública y 5,7 millones de euros a inversión privada.

Así lo ha manifestado este miércoles la Comisionada del PERTE, Raquel Yotti, en una jornada del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB), donde investigadores, profesionales sanitarios y responsables institucionales han compartido experiencias y perspectivas sobre los desafíos que afronta la investigación en salud en un contexto marcado por la creciente personalización de la atención sanitaria.

Yotti ha subrayado "el impulso del Gobierno de España a proyectos con vocación transformadora y al fortalecimiento de estructuras de investigación con impacto directo en la sociedad", según han informado desde el Ministerio.

Asimismo, ha destacado el papel que está desempeñando la Región de Murcia en la incorporación de nuevas capacidades científicas y tecnológicas orientadas a mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades.

Por último, se ha referido a la importancia de mantener una colaboración estable entre administraciones, centros de investigación, hospitales, universidades y empresas innovadoras para acelerar la llegada de los avances científicos a la práctica asistencial y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico vinculadas al ámbito de la salud.

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), organismos dependientes del MICIU, canalizan mediante convocatorias competitivas recursos destinados a proyectos que contribuyen a mejorar la salud de la población a través de la investigación y la innovación biomédica.

El PERTE para la Salud de Vanguardia es una iniciativa que se desarrolla en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y busca transformar el modelo de I+D+i en salud, impulsar la colaboración público-privada, y situar a España en la vanguardia europea en investigación biomédica, medicina personalizada y tecnologías sanitarias emergentes.