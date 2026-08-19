El Gobierno municipal de Murcia promoverá una declaración de apoyo a los vecinos de Ceuta

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés - JUANCHI LOPEZ

MURCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés, ha anunciado que el Equipo de Gobierno del consistorio capitalino "promoverá una declaración de apoyo a los vecinos y la ciudad de Ceuta" ante la llegada de inmigrantes a la ciudad autónoma que será llevada al próximo Pleno como una declaración institucional, con el acuerdo unánime de todos los grupos.

"Esta es una situación grave y no podemos mirar a otro lado", ha señalado Avilés en su primera comparecencia como portavoz del partido en el consistorio. "No solo afecta a los ceutís, sino a todos los españoles porque es un asunto de Estado", ha añadido, tras calificar la situación de Ceuta de "grave crisis migratoria y de inseguridad" en el transcurso de una rueda de prensa.

Por otra parte, el portavoz 'popular' ha afirmado que "al igual que hoy ellos están sumidos en el caos y en la inseguridad, mañana Murcia también puede estar sometida a una situación de inseguridad de otro tipo", lo que sería muestra, ha dicho, "de la ineficacia del Gobierno de Pedro Sánchez".

Avilés ha afirmado que si lo ocurrido en Ceuta hubiera sucedido en el País Vasco o en Cataluña la reacción del Gobierno central no habría sido la misma, ya que, a su juicio, al presidente del Ejecutivo central "solo le preocupan las comunidades y ciudades imprescindibles para sostener su Gobierno". En este sentido, el PP exige "la igualdad entre territorios y la libertad y seguridad de todos los españoles", ha apostillado.

Por último, el portavoz municipal ha reclamado "un mecanismo rápido, con medios humanos y materiales suficientes que permita el retorno de estos inmigrantes".