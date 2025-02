El Gobierno murciano advierte que los Presupuestos "no son un juguete en manos de ningún partido político"

MURCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno murciano, Marcos Ortuño, ha advertido que los Presupuestos "son algo muy serio" y "no son un juguete en manos de ningún partido político" porque es, "precisamente", la ley "más importante" que impulsa el Ejecutivo.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno y al ser preguntado por las exigencias que plantea Vox para dar su respaldo a los Presupuestos de la Comunidad para 2025, Ortuño ha señalado que la negociación de las cuentas "se está llevando a cabo en la Asamblea Regional".

No obstante, ha considerado que "no se puede supeditar permanentemente la aprobación de los Presupuestos a los intereses partidistas del momento" y "no se puede frivolizar" al respecto. De hecho, ha instado a "tener en cuenta que hay muchos colectivos, muchas entidades, muchas organizaciones y muchos proyectos cuya viabilidad depende precisamente de tener unos presupuestos".

Al ser preguntado por si hay otras vías de negociación abiertas con otros partidos políticos, el portavoz del Ejecutivo murciano ha insistido en que "el proceso de todo lo relativo a los Presupuestos se está llevando a cabo en la Asamblea Regional".

"Ya hemos manifestado la voluntad de escuchar a los grupos parlamentarios para alcanzar el mayor consenso posible", según Ortuño, quien ha reconocido que "si el Gobierno de España hubiera hecho los deberes y hubiese fijado ese objetivo de déficit, todo ese proceso se podría acelerar".

No obstante, ha querido aclarar que "la voluntad del Gobierno regional es que tengamos presupuestos y que podamos tenerlos con el mayor grado de consenso". Se trata, ha añadido, de unos presupuestos que "evidentemente son muy importantes para activar la economía, para consolidarnos como un polo de atracción de inversiones y para garantizar el estado de bienestar", ha concluido.