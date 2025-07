Gobierno murciano asegura que Pedro Sánchez está "ko" y que para xenófobos el acuerdo con Junts

MURCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha asegurado este jueves que Pedro Sánchez "está ko, arrastrándose por la política nacional, pensando únicamente en sus intereses personales y no en los intereses de los ciudadanos"; un ejecutivo, ha advertido, que "está muerto, no tiene pulso".

Ortuño se ha pronunciado así tras conocer las declaraciones que Pedro Sánchez hizo en su intervención en el Congreso de los Diputados este miércoles, cuando arremetió contra López Miras y advirtió que "dejar a inmigrantes en la calle" es de "xenófobos y cobardes".

Como respuesta, y tras dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, Ortuño considera que "para xenófobos el acuerdo con Junts que deja fuera a Cataluña del reparto de menores inmigrantes y, desde luego, lo que es cobarde es no acordarse de los murcianos ni para hablar del trasvase Tajo-Segura, ni de la reforma del sistema de financiación autonómica".

Pero, asegura, "con toda la corrupción que rodea a Pedro Sánchez, su mujer, el hermano, el fiscal general, Santos Cerdán, Ábalos, es evidente que no tuvo su mejor día".

En clave política, el portavoz del Gobierno murciano ha destacado que en España "nadie gobierna, nadie toma decisiones, se dedican a defenderse de los escándalos y de los casos de corrupción".

Por ello, considera que "este país no aguanta ni más caos, ni más corrupción". "Esto no va de resistir en el poder porque sí, esto va de solucionar los problemas reales a los españoles. Y ayer en el Congreso vimos a los grupos que apoyan al presidente del Gobierno como son no solo cómplices, sino también autores, de todo lo que está pasando", señala.

También deja claro que "los socios de Pedro Sánchez no van a hacer lo que tienen que hacer, porque unos quieren seguir exprimiendo a Pedro Sánchez y otros quieren seguir disfrutando del poder de la vicepresidencia, los ministerios y de todo lo que eso conlleva y comporta".

En resumen, ha dicho, Pedro Sánchez ayer en el Congreso de los Diputados "faltó el respeto, menospreció al presidente murciano, algo que, lamentablemente, hace con más frecuencia para tapar sus vergüenzas y utiliza siempre el debate migratorio para tapar los casos de corrupción como una cortina de humo".

Pedro Sánchez "ha degradado las instituciones, ha fracturado la convivencia y ha convertido la política migratoria en un auténtico y absoluto fracaso", ha finalizado.