El Gobierno regional acusa al Ejecutivo de tener "nulo interés" en realizar la variante de Alumbres (Cartagena)

Europa Press Murcia
Publicado: jueves, 24 septiembre 2026 11:50
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MURCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional, Marisa López, ha acusado al Ejecutivo central de tener "nulo interés" en llevar a cabo o invertir en la modificación de la variante de Alumbres (Cartagena) que conecta Escombreras con la ZAL y con el Corredor Mediterráneo.

López ha señalado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que esta infraestructura es "algo a lo que se habían comprometido" por lo que el Ejecutivo autonómico considera "increíble y sorprendente" que se esté mejorando en lugar de realizar el proyecto.

"¿Qué sentido tiene mejorar una infraestructura si lo que hay es un proyecto para modificar la variante?", se ha preguntado.

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