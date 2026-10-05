Gobierno regional y Agrupal fijan 25 acciones para mejorar la industria alimentaria hasta 2028

Imágenes De La Presentación Del Plan De Acción De La Industria Alimentaria. - CARM

MURCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional y la Agrupación de Industrias Alimentarias de Murcia, Alicante y Albacete (Agrupal) han presentado este lunes el 'Plan de acción y hoja de ruta para la industria alimentaria de la Región de Murcia 2027-2028', un documento que recoge 25 acciones para mejorar la competitividad y afrontar los principales retos del sector.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha destacado que la industria alimentaria regional factura más de 8.800 millones de euros, lo que representa el 32% de toda la industria manufacturera de la Región, según ha informado la Comunidad.

El sector genera además más de 92.000 empleos, entre directos, indirectos e inducidos, equivalentes al 14% del empleo total regional. En materia de comercio exterior, la industria alimentaria alcanzó en 2024 los 3.322 millones de euros en exportaciones, situando a Murcia como la quinta comunidad autónoma exportadora de España, con una cuota del 7,36%.

Durante la presentación, Buendía ha explicado que el plan es fruto de un proceso que ha combinado el análisis estadístico oficial con entrevistas a directivos del sector y que se estructura en cinco ejes estratégicos.

El primero está centrado en la formación, con medidas como el impulso de la FP Dual especializada, planes para atraer talento joven y formación continua en competencias digitales e inteligencia artificial aplicada.

El segundo eje aborda la digitalización, la inteligencia artificial y el marketing, con propuestas como la creación de un Centro de Ciberseguridad sectorial, una plataforma de trazabilidad integral y un 'marketplace' comercial conjunto.

El tercer bloque se centra en el comercio internacional, con la creación de un observatorio internacional con IA, herramientas para diversificar mercados, especialmente hacia Asia y el Golfo Pérsico, logística coordinada y el impulso de la marca colectiva Región de Murcia Alimentaria.

La sostenibilidad y economía circular constituyen el cuarto eje, que contempla un modelo regional de gestión hídrica industrial avanzada ante la escasez de agua, medidas de eficiencia energética y autoconsumo renovable, así como iniciativas de simbiosis industrial y métricas ESG comunes.

El quinto eje está dedicado a la innovación y transferencia tecnológica, con una plataforma sectorial de innovación, una planta piloto compartida para desarrollar productos de quinta gama y funcionales, consorcios subsectoriales y fórmulas de financiación para el escalado industrial.

Por su parte, el consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha señalado que el documento es fruto del "diálogo, de la escucha activa, de la negociación y del trabajo conjunto" con el sector.

Buendía ha recordado asimismo que la última convocatoria de ayudas para la modernización de la industria alimentaria, dotada con 24 millones de euros, permitió apoyar 36 proyectos y movilizar más de 125 millones de euros de inversión.

Marín ha asegurado que el Gobierno regional continuará trabajando en medidas de simplificación administrativa, financiación, asesoramiento e internacionalización para apoyar al tejido empresarial e industrial.