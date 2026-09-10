El Gobierno regional amplía en 6 millones de euros el Aval Joven para facilitar el acceso a la vivienda

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MURCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, ha autorizado la firma de una nueva adenda al convenio con el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (Icref) para la gestión de la Línea Aval Joven de la Región de Murcia.

Ante la acogida que tiene esta medida regional, que fue pionera en España, destinada a facilitar a los jóvenes el acceso a su primera vivienda, el Ejecutivo regional amplia en 6 millones de euros esta línea de avales, que alcanzará un importe global máximo de 29,25 millones de euros, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Desde que comenzó esta medida hasta la actualidad se han beneficiado 1.253 jóvenes, por un importe total de 23.246.430 euros.

Con esta ampliación del crédito se beneficiarán cerca de 320 jóvenes más. La ampliación permitirá continuar dando respuesta a la demanda de jóvenes que necesitan el respaldo que les ofrece el Gobierno regional para financiar la entrada de la compra de su vivienda. El plazo para para solicitar el aval es hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta agotar los fondos.

El Aval Joven permite a personas de hasta 40 años acceder a una financiación de hasta el cien por cien del precio de compra de su primera vivienda, mediante un aval que cubre hasta el 20 por ciento de la entrada que habitualmente no financian las entidades bancarias.