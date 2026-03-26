El Gobierno regional anuncia cinco rampas náuticas públicas y gratuitas en la costa para ordenar el acceso al mar

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CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional ha anunciado la tramitación de una concesión administrativa ante Costas del Estado para ejecutar cinco rampas náuticas públicas, gratuitas y permanentes en el litoral de la Región de Murcia con el objetivo de ordenar el acceso al mar y reducir los fondeos irregulares.

El consejero de Fomento, Jorge García, ha avanzado durante una sesión de control en el Pleno de la Asamblea Regional que estas infraestructuras se ubicarán en puntos estratégicos de San Javier, Cartagena, Mazarrón y Águilas y ha defendido que se trata de "una medida sensata, equilibrada y responsable" que permitirá "facilitar el acceso seguro y regulado al mar" y "evitar impactos negativos sobre los ecosistemas".

Según ha explicado, el proyecto se está tramitando en coordinación con la Demarcación de Costas, los ayuntamientos implicados y la Capitanía Marítima de Cartagena, y contempla tanto la redacción técnica como la ejecución de las obras. Las ubicaciones han sido seleccionadas tras analizar factores como la presión de uso, la seguridad, la protección ambiental o la disponibilidad de terrenos.

El anuncio se ha producido en respuesta a una pregunta del diputado de Vox Pascual Salvador, quien ha denunciado el "déficit de 5.923 puntos de amarre" en la Región y la falta de rampas de acceso diario. Salvador ha advertido de que esta situación provoca un "fondeo incontrolado" y genera problemas tanto ambientales como de seguridad.

Asimismo, ha criticado que muchos puertos deportivos limiten el uso de rampas a socios o apliquen tarifas elevadas. "Se está cobrando entre 15 y 150 euros según el puerto, sin control ni transparencia", ha señalado, al tiempo que ha lamentado que "el mar siga siendo público, pero el acceso no lo es tanto".

FONDOS EUROPEOS

Durante la sesión plenaria también se ha producido un enfrentamiento entre el Gobierno regional y el PSOE en torno al origen y gestión de los fondos europeos. El consejero de Fomento ha defendido que la Región de Murcia ha ejecutado el 84,5% de los fondos asignados, situándose como "la segunda comunidad autónoma con mayor grado de ejecución", y ha insistido en que "no son fondos socialistas, son fondos europeos". Además, ha acusado al Gobierno de España de haber "renunciado" a 60.000 millones de euros en préstamos europeos, cuestionando su gestión.

Por su parte, el diputado socialista Alfonso Martínez ha recordado que los 44,3 millones de euros destinados a la rehabilitación energética proceden del plan de recuperación del Gobierno de España y ha afirmado que "más del 90% de las inversiones en la Región de Murcia vienen de ese plan".

En materia hídrica, la consejera de Agua, Sara Rubira, ha calificado de "no razonables" los envíos acordados por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura y ha asegurado que dejar 60 hectómetros cúbicos sin trasvasar "no tiene explicación técnica, solo política".

Rubira ha defendido que deberían haberse aprobado los 180 hectómetros cúbicos correspondientes al segundo trimestre y ha acusado al Gobierno central de utilizar el agua como "rehén de una estrategia política".

IMPACTO DEL BONO TURÍSTICO

Por otro lado, la consejera de Turismo, Carmen María Conesa, ha destacado que la última edición del Bono Turístico ha generado 2.543 reservas y 5.678 pernoctaciones, con un impacto directo cercano a los 936.000 euros.

Conesa ha afirmado que esta herramienta "se ha convertido en una de las más eficaces para la desestacionalización", al permitir mantener la actividad turística fuera de los meses de mayor afluencia.

La diputada del PP Mari Ángeles Román ha defendido que el programa ha contribuido a que "muchos negocios puedan seguir adelante" en un contexto de aumento de costes.

OFICINA DE MECENAZGO

En el ámbito cultural, el diputado José Luis Álvarez-Castellanos, de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrada en el Grupo Mixto, ha reclamado plazos para la puesta en marcha de la Oficina de Mecenazgo.

El consejero de Economía, Luis Alberto Marín, ha indicado que el modelo se definirá a través de un grupo de trabajo que se reunirá el 1 de abril y ha señalado que el objetivo es "garantizar un sistema ágil y eficaz".

En el área educativa, el consejero Víctor Marín ha asegurado que la solución a los problemas de accesibilidad del CEIP Sierra Espuña de Alhama de Murcia será "una realidad en las próximas semanas", tras averiarse los sistemas existentes.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, ha defendido el cierre y precinto de instalaciones no autorizadas en la planta de Reciclados TARA en Calasparra, después de que la diputada de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrada en el Grupo Mixto, María Marín, haya denunciado la existencia de vertidos y acumulación de residuos y haya criticado la tardanza en la actuación del Ejecutivo regional.