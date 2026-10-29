El Gobierno regional aplaza los asuntos del Consejo por el accidente de Toledo y reclama revisar la red ferroviaria - CARM

MURCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Región de Murcia ha aplazado los asuntos previstos en el orden del día del Consejo de Gobierno, en señal de duelo por el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), y convocará una reunión extraordinaria la próxima semana para abordar las cuestiones aplazadas.

Así lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo regional, Marisa López Aragón, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha leído una declaración institucional de condolencias a las víctimas y sus familiares y ha reclamado explicaciones y garantías sobre la seguridad ferroviaria.

López Aragón ha trasladado la preocupación del Gobierno regional por la situación de las infraestructuras ferroviarias y ha considerado "urgente" revisar la red en España tras los dos accidente ferroviarios que se han registrado en España en 2026. "Los ciudadanos no pueden vivir pensando que viajar en tren es jugarse la vida", ha afirmado.

La portavoz ha asegurado que el Ejecutivo autonómico solicitó por carta en dos ocasiones al Ministerio de Transportes, tras el accidente de Adamuz, la revisión de las infraestructuras ferroviarias de la Región de Murcia y una auditoría de la línea ferroviaria regional, sin haber recibido respuesta, según ha indicado.

Por ello, ha insistido en la necesidad de una revisión completa y urgente de las infraestructuras ferroviarias.

En la declaración institucional, el Gobierno regional ha expresado su "profundo dolor y consternación" por el accidente y ha agradecido la labor de los servicios de emergencia, los profesionales sanitarios y las fuerzas de seguridad. También se ha sumado a los días de luto oficial decretados por el Gobierno de España, durante los que las banderas oficiales de los edificios públicos ondearán a media asta hasta las 24.00 horas del sábado 31 de octubre.

Asimismo, ha indicado que el Ejecutivo autonómico se ha puesto en contacto con el Gobierno de Castilla-La Mancha y ha ofrecido los medios disponibles para colaborar en la atención a las víctimas del accidente de Toledo, aunque ha precisado que no se ha solicitado el envío de esos recursos.

Por último, en relación con el tren que cubría el trayecto entre Murcia y Valladolid y que ha quedado detenido en un túnel cerca de Madrid, López Aragón ha señalado que el Gobierno regional no dispone de información sobre posibles afectados y que la compañía está informando a los usuarios sobre las circunstancias del incidente.