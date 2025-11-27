El Gobierno regional aprobará en los próximos días la creación del Instituto de Patrimonio Histórico y Cultural

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen María Conesa, ha anunciado durante una sesión de control en el Pleno de la Asamblea Regional que el Proyecto de Ley para la creación del Instituto de Patrimonio Histórico y Cultural de la Región de Murcia "se llevará a Consejo de Gobierno y este lo aprobará en los próximos días".

Conesa ha explicado que el nuevo organismo "ha sido concebido para modernizar la gestión cultural, optimizar recursos y reforzar la protección del patrimonio", y ha asegurado que supondrá "un compromiso cumplido del presidente López Miras".

La consejera ha intervenido en una pregunta del Grupo Mixto, que ha criticado que "llevemos 18 años esperando la creación de un Consejo Asesor que nunca llega" y ha acusado al Ejecutivo de mantener "las políticas culturales permanentemente en obras".

Conesa ha defendido que, a la espera de la nueva estructura, la Dirección General "ha trabajado de forma continuada con Reales Academias, colegios profesionales, universidades y entidades locales", y ha subrayado que la decisión de elevar a ley un instituto propio "permitirá actuar con más eficacia y generar valor social, económico y cultural".

En materia laboral, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, María Isabel López, ha declarado que el Gobierno "ha impulsado y ha acompañado" la renovación del convenio del transporte de mercancías, aunque ha recordado que "no hemos podido ni podemos sustituir a quienes tienen la competencia legal para negociar".

López ha señalado que esa labor se ha canalizado a través de la Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral, financiada con 176.000 euros, que "ha permitido que en cuatro años se hayan firmado 23 convenios y cuatro tablas salariales". El Grupo Mixto, sin embargo, ha reprochado que "las tablas salariales del sector no se actualizan desde 2018" y ha pedido un mayor respaldo institucional.

La consejera también ha respondido a las críticas del PSOE por el estado de las plantillas del SEF, que, según los sindicatos, se encuentran bajo mínimos. López ha defendido que el servicio público de empleo "ha crecido de manera contundente", pasando de 458 a 521 trabajadores desde 2022, y que la ratio de atención "ha descendido de 2,16 a 1,8 demandantes por empleado".

A esto ha sumado un anuncio relevante: la puesta en marcha, a comienzos de 2025, de una unidad móvil del SEF diseñada para atender a los 22 municipios que no disponen de oficina. "Queremos garantizar que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, accedan de forma ágil a los servicios de empleo", ha afirmado, detallando que la unidad contará con tres orientadores y medios digitales para realizar las mismas gestiones que una oficina física.

Otro de los debates ha girado en torno a las ayudas al alquiler joven. El consejero de Fomento, Jorge García, ha asegurado que el Ejecutivo "ha concedido el 100% de las ayudas hasta el límite del crédito disponible" y ha achacado las denegaciones masivas a unas bases estatales "de imposible cumplimiento".

Frente a las acusaciones del PSOE, que ha hablado de "jóvenes abandonados tras esperar dos y tres años", García ha anunciado que la Comunidad "ha redotado la línea con dos millones de euros propios para atender a quienes cumplían los requisitos y han quedado fuera". Además, ha criticado que el Ministerio de Vivienda "no haya permitido la reasignación de remanentes", lo que, según ha dicho, "ha impedido ayudar a cientos de jóvenes adicionales".

En materia turística, la consejera de Turismo ha defendido que la Región "ha vivido los mejores datos de su historia", con un peso del 11,5% del PIB regional y un récord de afiliación registrado en octubre. La consejera ha anunciado además la "próxima apertura de una nueva oficina turística", orientada a reforzar la atención al visitante y apoyar la desestacionalización, y ha recordado que está abierta una convocatoria de 1,1 millones para modernizar infraestructuras municipales. Vox ha pedido mejoras específicas para Cartagena, mientras que la consejera ha reivindicado que la ciudad "ha sido esencial para el crecimiento turístico regional".

El Pleno también ha analizado el avance del Plan de Ordenación Territorial de la cuenca vertiente del Mar Menor. El consejero de Fomento ha explicado que el documento "ha seguido avanzando", pero depende de que la Confederación Hidrográfica del Segura entregue los nuevos mapas de inundabilidad y zonas de flujo preferente, "determinantes para garantizar la seguridad jurídica". García ha defendido que el plan "ha avanzado con rigor técnico" y que se someterá a distintas fases de exposición pública.

Además de eso, el consejero de Economía, Luis Alberto Marín, ha respondido a las críticas de Vox sobre la regla de gasto asegurando que el Gobierno "ha aplicado medidas de contención, pero no ha recortado ni recortará sanidad, educación ni políticas sociales". "No hemos pedido ni vamos a pedir perdón por invertir en hospitales, colegios y servicios esenciales mientras Murcia ha sido la región peor financiada de España", ha afirmado.