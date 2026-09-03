El Gobierno regional aprueba una declaración institucional en apoyo a Ceuta y tilda de "cinismo" la actitud de Sánchez

La bandera de Ceuta ondeó este miércoles en el Palacio de San Esteban - CARM

MURCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado este jueves una declaración institucional en respaldo a Ceuta y a su presidente, Juan Jesús Vivas, ante la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Marisa López Aragón, ha dado lectura al texto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la que ha tildado de "cinismo político" la valoración efectuada en el Congreso de los Diputados por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

Durante su comparecencia, López Aragón ha reconocido y agradecido la movilización ciudadana registrada este miércoles ante los ayuntamientos en señal de solidaridad y apoyo a la sociedad ceutí.

López Aragón ha dado lectura al manifiesto institucional, que enfatiza que Ceuta "forma parte inseparable de España" y demanda al Estado el empleo de "todos los medios a su alcance" para garantizar la seguridad en la ciudad y restablecer la convivencia pacífica.

En el marco de esta declaración, el Gobierno murciano recalca que Ceuta cuenta con la misma "legitimidad y dignidad" que la Región de Murcia y el resto de comunidades de la Nación, al tiempo que advierte de que no aceptará que "nadie cuestione su españolidad" ni su trayectoria histórica.

Asimismo, el manifiesto incide en el compromiso de la Región de Murcia para permanecer "permanentemente al lado" de la población ceutí.

A este respecto, la declaración subraya que la solidaridad entre los españoles de ambos territorios "no entiende de distancias" e insta al Estado a garantizar que los ciudadanos puedan desarrollar su vida cotidiana con tranquilidad en las calles y comercios de la ciudad autónoma.

En este contexto, la portavoz ha reprochado a Pedro Sánchez su ausencia en el inicio del episodio fronterizo y ha criticado su comparecencia ante la Cámara Baja.

A juicio de la portavoz, la pretensión del jefe del Ejecutivo central de calificar la respuesta gubernamental como "una historia de buena gestión" constituye un distanciamiento de la realidad social, al tiempo que ha subrayado la necesidad de rechazar la entrada irregular y velar por la protección efectiva de las fronteras.

A preguntas de los periodistas sobre la situación de los menores migrantes y ante la hipótesis de un reparto autonómico, López Aragón ha aludido a las manifestaciones iniciales de miembros del Gobierno central y del propio Ejecutivo marroquí para señalar que el escenario de trabajo debe centrarse en el retorno a su lugar de origen para la reunificación con sus familias.

A este respecto, López Aragón ha aportado los datos de la red de acogida autonómica, tras registrar la llegada de 255 menores entre julio y agosto --cifra que duplica los registros del mismo periodo del año anterior-- y acumular un total de 500 en lo que va de ejercicio.

PRESIÓN EN EL LITORAL Y TRES AGENTES HERIDOS

Ante la llegada de embarcaciones y narcolanchas a las costas de la comunidad, con especial atención a la zona de Cartagena, la portavoz del Ejecutivo murciano ha instado al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, a requerir formalmente al Ministerio del Interior un incremento de recursos materiales y humanos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Asimismo, ha remarcado que la protección del litoral y la garantía de la seguridad fronteriza constituyen una competencia exclusiva de la Administración central.

La portavoz ha aludido a la actuación registrada este miércoles frente a una narcolancha en el litoral regional, que se zanjó con tres agentes de la Guardia Civil heridos, a los que ha trasladado el apoyo de la Comunidad y ha deseado su pronta recuperación.