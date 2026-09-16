El Gobierno regional cifra en casi 5 millones los contratos impulsados este año para modernizar el CEIS

Archivo - El consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño,en las instalaciones del parque de bomberos de San Pedro del Pinatar (imagen de archivo) - CARM - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional ha cifrado en cerca de 5 millones de euros el importe de los contratos adjudicados, licitados o cuyos procedimientos de licitación se han iniciado desde principios de 2026 para modernizar el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia.

Así lo ha señalado este miércoles el consejero de Presidencia y Emergencias, Marcos Ortuño, durante una pregunta oral en el Pleno de la Asamblea Regional formulada por el diputado socialista Fernando Moreno sobre las medidas adoptadas ante las deficiencias que, según el PSOE, existen actualmente en el Consorcio.

Ortuño ha defendido que estas actuaciones no se han puesto en marcha a raíz de los últimos requerimientos de responsables de los parques, sino que forman parte del trabajo desarrollado desde comienzos de año. "El Gobierno regional va a seguir trabajando, como lo está haciendo, para modernizar el Consorcio", ha afirmado.

Entre las actuaciones mencionadas por el consejero figuran contratos relacionados con la reforma eléctrica del hangar de Molina, la renovación y mantenimiento de herramientas y equipamiento informático, además de otros procedimientos de contratación. Ortuño ha señalado que el conjunto de contratos adjudicados y licitados y aquellos cuyo proceso de licitación se ha iniciado alcanza "casi 5 millones de euros".

Por su parte, Moreno ha advertido de la "grave" situación que, a su juicio, atraviesa el Consorcio y ha asegurado que responsables de los parques han presentado comunicaciones por falta de bomberos, vehículos, equipos y material, además de denuncias ante la Inspección de Trabajo. El parlamentario socialista también ha cuestionado el resultado de la medida anunciada para incorporar hasta 50 bomberos mediante comisiones de servicio.

EDUCACIÓN Y EL CALOR EN LAS AULAS

Otra de las preguntas del Pleno ha abordado el Plan Climatiza. El diputado socialista Juan Andrés Torres ha reprochado al Ejecutivo autonómico las temperaturas que se alcanzan en algunos centros y ha mencionado la suspensión de las clases por el calor en el colegio Azorín de Cartagena al comienzo del curso. "Ha pasado todo el verano y ustedes no han aplicado ni una medida urgente para climatizar las aulas de la Región de Murcia", ha criticado Torres, que también ha considerado insuficientes los 7 millones previstos inicialmente para Climatiza.

El consejero de Educación, Víctor Marín, ha defendido las actuaciones realizadas y ha asegurado que durante este verano se han desarrollado "más de 30 obras de mejora de la eficiencia energética en los centros educativos", con una ejecución presupuestaria "cercana a los 25 millones de euros".

CONDICIONES LABORALES DE LOS DOCENTES

Marín también ha respondido al diputado del PP Carlos Albaladejo sobre las condiciones con las que el profesorado afronta el curso 2026-2027. El parlamentario popular ha señalado la burocracia como uno de los principales problemas y ha advertido de que los docentes "no pueden dedicar más tiempo a rellenar documentos, registros e informes que a preparar sus clases, atender a la familia o atender al alumnado".

El consejero ha destacado la consolidación de la jornada laboral de 35 horas semanales, con 23 horas lectivas para el Cuerpo de Maestros y 18 para Secundaria y otros cuerpos, y ha cifrado en más de 3.300 los docentes incorporados al sistema público como consecuencia del acuerdo.

También ha recordado que durante la legislatura se han ofertado 7.000 plazas en oposiciones y ha situado la temporalidad del Cuerpo de Maestros en el 6%. Asimismo, ha señalado que se ha elaborado un proyecto de decreto para reducir la carga burocrática a partir de "más de 300 propuestas" de la comunidad educativa.

INMIGRACIÓN IRREGULAR

La diputada de Vox María Eugenia Sánchez ha preguntado al Gobierno regional por su posición ante la inmigración irregular y las actuaciones que considera necesarias para afrontarla. Ortuño ha respondido que "una cosa es ser solidarios y otra muy distinta es aceptar que el Gobierno de España renuncie a sus responsabilidades" y ha reclamado al Ejecutivo central "una política migratoria seria, control de fronteras, lucha contra las mafias" y recursos suficientes para las comunidades autónomas.

El consejero también ha confirmado que la Comunidad recurrirá ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 556/2026, tal y como había anunciado previamente la consejera de Política Social, Conchita Ruiz.

"NO QUEREMOS PARCHES" ANTE LAS NARCOLANCHAS

La llegada de narcolanchas a las costas de la Región también ha llegado al Pleno a través de una pregunta del diputado del PP Antonio Landáburu, que ha criticado la actuación del delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y ha reclamado más recursos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Estamos exigiendo información, medios y más preocupación", ha afirmado Landáburu, quien ha recordado que tres guardias civiles resultaron heridos durante una actuación en Cabo Cope.

Ortuño ha calificado la situación de "preocupante" y las imágenes de embarcaciones de gran potencia llegando al litoral de "intolerables".

"No queremos parches", ha señalado el consejero, que ha reclamado "medios humanos y materiales suficientes para la Guardia Civil" que permitan garantizar la seguridad de los agentes y "blindar" la costa. Ortuño ha asegurado además que más de 2.500 migrantes han llegado de forma irregular este año al litoral murciano y ha vuelto a reclamar que Lucas comparezca en la Asamblea para dar explicaciones.

HUELGA EN EL TRANSPORTE

El diputado socialista Miguel Ángel Ortega ha preguntado por las actuaciones del Gobierno regional ante las huelgas, concentraciones y manifestaciones convocadas por los trabajadores del transporte urbano e interurbano. Ortega ha citado entre sus reivindicaciones las "jornadas interminables", los problemas para conciliar y la necesidad de disponer de un calendario laboral. Además, ha criticado la situación de las concesiones de las líneas interurbanas y ha reclamado al Ejecutivo regional que intervenga ante un conflicto que afecta a servicios de su competencia.

El consejero de Infraestructuras, Jorge García, ha señalado que la huelga "se ha enmarcado en el convenio de transporte urbano" y ha expresado su deseo de que "las negociaciones lleguen pronto a buen término", tanto por los trabajadores como por los usuarios.

García ha defendido además el nuevo sistema de concesiones diseñado por el Ejecutivo autonómico, que contempla "una nueva flota de autobuses eléctricos y una red de puntos de recarga", y ha asegurado que la movilidad se mejora "con autobuses nuevos, aumentando frecuencias, renovando flotas y garantizando conexiones".

VOX PREGUNTA POR EL ARTÍCULO 102.2 DE LA CONSTITUCIÓN

El diputado de Vox Alberto Garre ha preguntado al Gobierno regional si considera que ha llegado el momento de exigir responsabilidades al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en aplicación del artículo 102.2 de la Constitución, en relación con la situación de Ceuta y las relaciones con Marruecos. Garre ha recordado que este precepto regula el procedimiento para exigir responsabilidad criminal al presidente y a otros miembros del Gobierno en determinados supuestos y ha preguntado al Ejecutivo autonómico por su posición.

Ortuño ha respondido que la Constitución establece que este procedimiento corresponde al Congreso. "No habla del Gobierno de la Región de Murcia, no habla del consejero de Presidencia, no habla ni tan siquiera de la Asamblea Regional; habla del Congreso de los Diputados", ha señalado.

Por último, la consejera de Turismo, Carmen María Conesa, ha asegurado en respuesta a una pregunta del PP que los alojamientos rurales de la Región alcanzaron una ocupación del 83% en julio y del 90% en agosto, mientras que aquellos establecimientos que disponían de piscina estuvieron "prácticamente al 100%" durante el verano.