El Gobierno regional concluye las obras de la glorieta de acceso a Los Periquitos en Fortuna

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, junto a la alcaldesa de Fortuna, Catalina Herrero, supervisan el fin de obra de la glorieta construida en la RM-423 que da acceso a la urbanización Los Periquitos - CARM

FORTUNA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional ha concluido las obras de la nueva glorieta en la RM-423, una vía que une Fortuna con la carretera de Alicante (N-340) por Cobatillas y que da acceso a la urbanización Los Periquitos, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y ordenar los accesos de la zona, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, acompañado por la alcaldesa de Fortuna, Catalina Herrero, ha supervisado el final de las obras y ha destacado que esta actuación, que tiene una inversión regional de 563.496 euros, mejorará la movilidad y la confortabilidad de los más de 2,8 millones de usuarios que circulan anualmente por esta vía.

El titular de Fomento ha explicado que la actuación "responde a la necesidad de reforzar la seguridad vial en un tramo con gran intensidad de tráfico y una alta concentración de accesos en muy poco espacio, ya que se trata de una vía que registra un alto porcentaje de vehículos pesados procedentes de las canteras de áridos de Fortuna, además de ser el principal acceso al municipio desde la autovía A-7".

La obra ha transformado la anterior intersección en T en una glorieta de tipo hipódromo de 32 metros de diámetro, que canaliza de forma ordenada los accesos a la urbanización, a la estación de servicio y a los caminos rurales del entorno.

El proyecto incluye además un carril de giro a la izquierda para facilitar el acceso a un hotel-restaurante de la zona, la construcción de una mediana separadora frente a sus aparcamientos, la mejora del firme y la creación de dos nuevas paradas de autobús.

García Montoro ha señalado que "con la puesta en servicio de esta rotonda eliminamos giros peligrosos y reducimos la velocidad, lo que permitirá que los vecinos y los miles de usuarios de esta carretera circulen de forma más segura".

La actuación ha incorporado también medidas de sostenibilidad como la instalación de luminarias LED alimentadas con energía solar y dotadas de sensores de movimiento, que aumentan la intensidad lumínica al paso de vehículos y peatones, contribuyendo a mejorar la seguridad y reducir la huella de carbono.

INVERSIONES EN FORTUNA

El consejero ha puesto en valor que el Gobierno regional ha destinado más de un millón de euros en el último año a actuaciones de mejora de la red regional de carreteras a su paso por el municipio de Fortuna.

A la construcción de la rotonda de Los Periquitos se suman los 354.495 euros invertidos en la glorieta de la intersección de la RM-A7 con el camino vecinal que da acceso al campo de fútbol municipal y a varias viviendas, así como otras obras por importe de 144.604 euros para reforzar la seguridad vial en distintos puntos del municipio.