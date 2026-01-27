El Gobierno regional confirma que estará representado en la reunión del jueves, junto al ministro de Industria y Sabic

MURCIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Región de Murcia ha confirmado a Europa Press que estará representado este jueves, 29 de enero, en la reunión prevista en Madrid entre el Ministerio de Industria, el Ejecutivo regional y la dirección de Sabic para abordar la situación de la planta de Cartagena y su impacto en el empleo y la actividad industrial.

El Ejecutivo autonómico sostiene que la cita del jueves se produce tras la petición trasladada de forma conjunta por el presidente regional, Fernando López Miras, y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, a los máximos responsables de la compañía.

En ese marco, el presidente del Gobierno regional ya mostró públicamente la carta remitida al consejero delegado de Sabic, Abdulrahman Al-Fageeh, firmada por ambos, en la que se solicitaba una reunión urgente para aclarar el escenario abierto en torno a la planta de Cartagena y explorar alternativas que reduzcan el impacto social e industrial.

La representación del Gobierno regional en la reunión de Madrid estará integrada por el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, que asume las competencias de Industria y Energía, y por la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, quien ha venido realizando un seguimiento continuado del proceso, con comunicación permanente tanto con los responsables de la compañía como con los representantes de los trabajadores.

Así, el pasado 9 de enero, la consejera de Empresa mantuvo una reunión con el vicepresidente europeo de Sabic, Roger Bosch. En este contexto, el Gobierno regional enmarca su participación en la reunión del jueves como parte de su compromiso con las familias afectadas y con el tejido productivo del entorno.

Desde el Ejecutivo autonómico se ha trasladado a la empresa y al comité de empresa que la prioridad es el mantenimiento del empleo y la protección de los trabajadores ante el proceso de venta anunciado, con el objetivo de que cualquier decisión sobre el futuro de la actividad industrial minimice el impacto laboral y se desarrolle con transparencia y garantías.

La planta de Cartagena y su actividad vinculada al sector químico y de transformación industrial concentran una parte relevante del empleo directo e indirecto en la comarca, por lo que el Ejecutivo regional insiste en la necesidad de coordinar esfuerzos institucionales para preservar la estabilidad de la plantilla y de las empresas auxiliares.