El Gobierno regional convoca los 'Premios 8 de marzo' para reconocer a mujeres y entidades a favor de la igualdad

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante la entrega de los ‘Premios 8 de Marzo’ el pasado año - CARM

MURCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha convocado los 'Premios 8 de Marzo Región de Murcia, dirigidos a reconocer a aquellas mujeres y colectivos que hayan destacado por su defensa a favor de la igualdad entre mujeres y hombres.

Estas distinciones fomentan la igualdad real a partir del reconocimiento y la visibilidad de quienes constituyen un referente en la construcción de una sociedad más igualitaria y más justa, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Organismos, asociaciones, entidades y ciudadanos pueden presentar las candidaturas, según establece la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en el plazo de diez días hábiles, para tres modalidades.

La primera de ellas reconocerá con el Premio a la Mujer Murciana a aquella que se haya distinguido de forma eminente en cualquier ámbito de la vida social, cultural, política o económica.

En la segunda, se integrará el Premio a la Mujer Murciana que, en este caso, haya destacado por su trabajo o actividad en el ámbito de la Región de Murcia por su defensa a favor de la igualdad entre hombres y mujeres.

Y la tercera modalidad recogerá aquellas candidaturas que opten al premio al colectivo o persona física o jurídica que haya destacado por su trabajo o actividad en el ámbito de la Región de Murcia por su labor a favor de la equidad de género.

El jurado que decidirá las candidaturas ganadoras estará compuesto por la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, la directora general de Mujer y Prevención de la Violencia de Género, Ana Belén Martínez, representantes del Consejo Asesor Regional de la Mujer, mujeres galardonadas en la última edición de estos premios, así como representantes de los medios de comunicación de la Región.

Para presentar una candidatura es necesario cumplimentar el formulario 'solicitud de presentación', disponible en la sede electrónica de la Comunidad Autónoma, correspondiente al procedimiento 3066.

Además de cumplimentarlo, los interesados deben identificar la persona o institución propuesta, la modalidad a la que optan, así como actividades destacadas por la candidata a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y las razones que fundamentarían la concesión del 'Premio 8 de Marzo'. También se pueden incluir recortes de prensa, fotografías, escritos o méritos reconocidos.

Las entidades locales y personas obligadas a relacionarse por medios electrónicos con las administraciones públicas deberán presentar la candidatura a través de la sede electrónica. Y en el caso de personas no obligadas a relacionarse por medios electrónicos, podrán presentarla en cualquiera de los registros determinados por la normativa vigente.