Gobierno regional defiende que se está ampliando la plantilla de bomberos y adquiriendo vehículos

Los bomberos en las labores de extinción del incendio de una vivienda en Águilas - IMAGEN FACILITADA POR EL CEIS

MURCIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno murciano, Marcos Ortuño, ha defendido este jueves que se está ampliando la plantilla y adquiriendo vehículos destinado al Cuerpo de Bomberos de la Región. El objetivo, ha dicho como titular de la cartera de Emergencias que ostenta, es "reforzar la plantilla del Consorcio y mejorar la prestación del servicio en los parques de bomberos de la Región".

Ortuño ha respondido así tras ser preguntado en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno sobre la situación en la que se encuentra el Consorcio y las críticas sobre la falta de medios, entre ellos vehículos de rescate en altura, argumentando que se trata de unos medios que "por unas características especiales tardan muchos meses".

Y es que, este miércoles dos personas, entre ellas una menor de 15 años, tuvieron que ser atendidas en un incendio declarado en una vivienda de Águilas y fueron rescatadas por una plataforma que se encontraba allí, ya que cuando llegaron los bomberos las personas ya habían conseguido salir de la vivienda.

Ortuño ha asegurado que "es una realidad la ampliación de la plantilla del Consorcio de Extinción de Incendios", que aglutina a 43 municipios, a excepción de Murcia y Cartagena, que cuentan con el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).

De hecho, ha comentado, "entre el proceso selectivo en marcha y la oferta de empleo público estamos hablando de 85 nuevos profesionales para el CEIS" y también se trabaja para "mejorar las condiciones laborales del personal del Consorcio".

El portavoz del Ejecutivo murciano ha destacado la "clara" voluntad de mejorar esas condiciones, con "diálogo, transparencia y siempre dentro del marco legal". Además, ha puntualizado que se están adquiriendo nuevos vehículos, prueba de ello son los 3 millones de euros destinados a la compra de 10 camiones, "seis ya están aquí y cuatro se van a incorporar en las próximas fechas".

A lo que se suma, recuerda, la renovación de los equipos de protección e intervención del cuerpo de bomberos y el hecho de que se estén ultimando los pliegos para acometer obras de mejora.

Algunos de los ejemplos a los que ha hecho referencia han sido el parque de bomberos de San Pedro del Pinatar, de Molina de Segura o el anteproyecto del nuevo parque de bomberos de Caravaca.

"Demostramos con hechos e inversiones que estamos avanzando en la mejora de los servicios de emergencia y analizamos periódicamente cuáles son las necesidades y las demandas de cada uno de los parques para seguir avanzando en la mejora de sus servicios de emergencia", ha recalcado Ortuño, que ha precisado que "los medios materiales y los vehículos pertenecen al Consorcio, no a un parque de bomberos en concreto".

No obstante, ha reconocido que son conscientes de que "hay que seguir haciendo mucho más y es lo que vamos a hacer, seguir avanzando en la mejora de los servicios de emergencias".

Ortuño ha explicado que "todos los vehículos y los medios materiales pertenecen al consorcio y a partir de ese momento, desde el punto de vista operativo se distribuyen en función de las circunstancias de cada municipio, de cada parque y pensando en garantizar la mejor prestación del servicio de emergencia".

La Región cuenta con 10 vehículos de altura, "mientras que en la provincia de Valencia, excluida la capital, hay siete y en la provincia de Albacete tres", ha puntualizado.

Ha insistido en el compromiso del Gobierno regional para "adquirir nuevos vehículos, camiones, implementar la plantilla, mejorar las condiciones laborales del personal del consorcio y acometer inversiones".

Lo que sucede, ha dicho, es que "cuando uno decide comprar un camión, por los trámites y los procesos administrativos, pasa el tiempo que pasa, porque se necesita un pliego, hay que hacer las correspondientes publicaciones, se reciben ofertas, hay que hacer la adjudicación".