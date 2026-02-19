Fernández (PSRM), sobre el incendio de Águilas: "Se salvaron vidas de casualidad"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, en la puerta de la Asamblea Regional - PSRM

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha apuntado a la "inacción, irresponsabilidad y la falta de gestión" del PP y del presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, tras lo sucedido este miércoles en un incendio en una vivienda de Águilas a la que se tuvo que acceder haciendo uso de una plataforma de una empresa privada.

"Se salvaron vidas por casualidad y por suerte, porque, gracias a que había una plataforma cerca, unos trabajadores pudieron rescatar a dos personas en una situación límite", ha indicado la socialista.

En este sentido, Fernández ha señalado que los bomberos "han denunciado públicamente que, en la mayoría de municipios de la Región, no disponen de vehículos de rescate en altura". "De no estar la plataforma, no sabemos lo que hubiera sucedido", ha añadido.

Asimismo, ha apuntado que en el Ayuntamiento de Águilas se han aprobado tres mociones pidiendo más dotación de medios en el municipio al Consorcio de Extinción de Incendios de la Región de Murcia (CEIS), una circunstancia "que se repite en muchos municipios de la Región a los que da servicio en CEIS".

La portavoz socialista ha remarcado que se trata de una situación "más que denunciada por los bomberos del Consorcio, que llevan más de 10 años manifestándose por la situación crítica y el abandono del CEIS, la falta de medios, falta de personal y falta de inversión". Al hilo, Fernández ha apuntado que, desde 2021, "deberían haberse incorporado 120 bomberos más y solo se han incorporado 20".

"El Gobierno regional pone en peligro sus vidas por falta de medios seguros y suficientes para hacer su trabajo", ha afirmado Fernández, que ha añadido que el CEIS "se mantiene gracias a la responsabilidad y la dedicación de los bomberos, pese a las condiciones precarias en las que prestan su servicio".

Por otra parte, ha señalado que, en el caso de los bomberos forestales, también denuncian "el maltrato al que están sometidos por parte del Gobierno regional, con unos sueldos precarios y unas condiciones de trabajo que no se corresponden con el servicio esencial que prestan", y ha acusado al Gobierno regional de haber "desatendido y deteriorado el servicio, seguramente con la intención de externalizarlo y privatizarlo".

"Esta es la clave para que alguna empresa amiga se beneficie a costa de deteriorar el servicio y las condiciones de los trabajadores", ha asegurado.

INCENDIO DEL HOSPITAL SANTA LUCÍA

Por otra parte, Fernández ha afirmado que la gestión del incendio del hospital Santa Lucía de Cartagena, ocurrido el pasado 26 de noviembre, "fue un auténtico caos y sin nadie al volante, en el que no ocurrió una desgracia por la profesionalidad del personal del hospital".

"Sabemos que el Gobierno regional no tiene intención de retirar de la fachada los materiales inflamables, todo seguirá igual y el peligro seguirá ahí sin que el Ejecutivo de López Miras haga nada para evitarlo. Lo único que se le ha ocurrido es poner cámaras para que no se fume, pero un fuego puede iniciarse de otras muchas maneras", ha concluido.