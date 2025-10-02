El Gobierno regional descarta adelantar las elecciones a marzo

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha afirmado este jueves durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno que el ejecutivo autonómico no se ha planteado adelantar las elecciones a marzo. "No estamos en ese escenario", ha asegurado, después de que se haya publicado que el PP planea un 'superdomingo' en algunas comunidades autónomas.

Ortuño ha señalado que el ejecutivo regional "trabaja para mejorar la vida de los ciudadanos, ese es nuestro objetivo y ese es nuestro propósito. No pensamos en otra cosa".

24 horas después de que se dieran a conocer los datos del CEMOP, según los cuales el PP ganaría las elecciones, Ortuño ha valorado estos datos que, según ha dicho, muestran que "el PP sigue siendo sólido, y que Fernando López Miras es el mejor valorado entre los líderes regionales y nacionales y el más conocido en el ámbito regional".

Ortuño ha destacado que se mantiene estable la opinión sobre el Gobierno regional, siendo mejor valorada que la labor del PSOE y Vox en la oposición, y que "aumenta significativamente" la valoración negativa sobre el Gobierno central, a lo que ha apostillado que "el 66% de los encuestados quiere que se convoquen elecciones de manera inmediata".

Por otra parte, Ortuño ha afirmado que esta encuesta "es una foto muy puntual en un contexto muy particular" que responde, según ha dicho, "al creciente malestar de los ciudadanos con la situación política en España, que más del 72% de los encuestados considera muy negativa", así como "por la utilización política y partidista que hicieron Vox y PSOE de los acontecimientos de Torre Pacheco".

El portavoz regional ha acusado al PSOE de crear "una estrategia de polarización y de confrontación para que Vox crezca". "Es pública y notoria la pinza de PSOE y Vox para intentar dañar al Partido Popular y al Gobierno regional. Se retroalimentan", ha criticado.

Con respecto a si el ejecutivo autonómico está negociando con Vox los próximos presupuestos, Ortuño ha asegurado que lo que están haciendo es "desarrollar los que se aprobaron poco antes del verano. Eso es lo que nos ocupa y nos preocupa".