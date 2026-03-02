El Gobierno regional destina 21 millones en 2025 y 2026 para frenar el decaimiento forestal

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, visita las actuaciones de contención para evitar el decaimiento forestal provocado por la sequía y la prevención de incendios forestales en la zona de El Valle - CARM

MURCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional destina 20.919.573 euros en 2025 y 2026 a actuaciones de contención de daños y adaptación de las masas forestales para mitigar los efectos de la sequía ante el agravamiento del proceso de decaimiento, según ha informado la Comunidad.

La inversión total destinada a actuaciones frente al decaimiento forestal asciende a 20.919.572,84 euros en el periodo 2025-2026, distribuidos en 6.723.051 euros en 2025 y 14.196.521 euros en 2026.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha subrayado, tras la visita a los trabajos en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy, que "el incremento de la superficie afectada nos obliga a redoblar esfuerzos, con planificación técnica y con inversión sostenida, para proteger nuestros montes y reducir riesgos asociados como los incendios, la pérdida de biodiversidad y la proliferación de plagas".

La situación, vinculada al estrés hídrico derivado de la peor sequía de los últimos 64 años prolongada hasta el invierno de 2025, se ha visto intensificada por las altas temperaturas y la elevada evapotranspiración de los suelos.

Este contexto ha debilitado especialmente los pinares y ha acelerado la mortalidad del arbolado, con una estimación actual de unos tres millones de árboles muertos.

En este escenario, la Consejería ha ejecutado ya trabajos en más de 7.531 hectáreas desde 2025 y prevé alcanzar a finales de 2026 una superficie total de 11.459 hectáreas, lo que supondrá 3.928 durante el presente año.

Vázquez ha remarcado que "actuamos donde el daño es mayor y donde la intervención es más decisiva, saneamiento del arbolado seco o moribundo, control de perforadores y defoliadores, y reducción de combustible para disminuir el riesgo de incendios, siempre con criterios técnicos de urgencia sanitaria, interés ambiental y seguridad en áreas de uso público".

Además, durante 2026 cobran especial relevancia los proyectos de emergencia financiados con fondos Next Generation EU, puestos en marcha a finales de 2025 y distribuidos en municipios como Lorca, Alhama de Murcia, Totana, Murcia, Cehegín, Bullas, Ricote, Blanca, Cieza, Calasparra, Caravaca de la Cruz y Moratalla, con una inversión específica de 8.297.624 euros y plazo de ejecución hasta junio de 2026.

EJEMPLO DE INTERVENCIÓN

El Parque Regional de El Valle y Carrascoy destaca por su cercanía a la ciudad de Murcia, su uso recreativo y su relevancia ambiental, además de concentrar una afección significativa por decaimiento forestal, estimada en 7.200 hectáreas.

En este espacio se mantiene un dispositivo de intervención continuado con 10 efectivos diarios de las brigadas forestales (BRIFOR) y 16 trabajadores de empresas forestales que desarrollan trabajos de selvicultura sanitaria y labores específicas de control de perforadores, con apoyo de dos máquinas forestales para la gestión de restos.

Las actuaciones desarrolladas en El Valle y Carrascoy abarcan ya 456 hectáreas y está previsto intervenir en otras 368, hasta una superficie total de 824 hectáreas. La inversión el parque superó el millón de euros, a los que se suman 976.475 euros programados durante 2026.

Durante la visita, el consejero ha comprobado sobre el terreno los trabajos iniciados el 17 de febrero en el entorno del Puerto de la Cadena, con una actuación aproximada de 76 hectáreas que incluye corta de policía, astillado y desbroce, y un presupuesto de 277.571 euros, con ejecución prevista hasta junio.