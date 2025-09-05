El Gobierno regional destina 44 millones de euros a ampliar y construir centros educativos en 2025

Foto de familia de la inauguración del colegio de La Aljorra - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha puesto este viernes en valor que el Ejecutivo autonómico destina este año 44 millones de euros a ampliar y construir nuevos centros educativos, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

López Miras ha hecho estas declaraciones en La Aljorra, en Cartagena, donde ha inaugurado un nuevo colegio que se incorpora a la red regional tras una inversión de la Comunidad de más de 5,2 millones de euros.

Durante el acto, López Miras ha anunciado que "todo está preparado para que el comienzo de las clases se desarrolle con normalidad" el próximo lunes, 8 de septiembre, y ha señalado que "todo funcionará también con normalidad en el transporte escolar".

Ha precisado que se contará con más de 29.000 docentes y se ofertan 320.000 plazas, en lo que será "el curso con más recursos de toda la historia en la Región de Murcia, la mayor oferta educativa y el mayor número de docentes prestando servicio".

También ha hecho referencia a otras cifras e hitos que arroja este nuevo curso, como que "hemos batido récord de plazas gratuitas para los alumnos de 0 a 3 años, con 8.650"; "hemos completado la bajada de ratio en Educación Infantil", pasando de 25 a 22 alumnos por clase; y "continuamos apostando por la gratuidad de libros de texto" o que "pondremos en funcionamiento, desde el primer día de clase, los más de 300 comedores escolares".

El jefe del Ejecutivo regional también ha resaltado que, durante el verano, la Comunidad ha acometido trabajos de puesta a punto en los centros educativos. En esta ocasión se han ejecutado cerca de 50 actuaciones en toda la Región, con una inversión de 17 millones de euros destinada a modernizar las instalaciones y adaptarlas a las necesidades del alumnado.

La mejora de la eficiencia energética, la remodelación bioclimática, así como la instalación de sistemas de aprovechamiento de energías renovables han centrado las principales actuaciones.

ESTRATEGIA DE DIGITALIZACIÓN EDUCATIVA

Otra novedad para el próximo curso es la implantación de la nueva Estrategia de Digitalización Educativa de la Región de Murcia 'Libre', que regula el uso de los dispositivos digitales en los centros. Esta iniciativa incluye medidas como la fijación de nuevos límites al uso de dispositivos digitales; la adaptación del uso a cada etapa educativa; o su no utilización para la simple visualización de vídeos de extensión prolongada.

Asimismo, se restringe el uso de dispositivos digitales de uso individual en las enseñanzas de lectura, escritura y matemáticas hasta cuarto de Primaria incluido, y continúa la prohibición del uso del teléfono móvil en los centros educativos, salvo por cuestiones pedagógicas.

CASI 500 ALUMNOS ESTRENAN NUEVO COLEGIO DE LA ALJORRA

En referencia al nuevo colegio de Educación Infantil y Primaria La Aljorra, inaugurado este viernes, López Miras ha resaltado que se trata de un centro "grande y moderno" que da respuesta a "la demanda de los vecinos".

El centro recibirá desde el lunes a casi 500 alumnos, si bien cuenta con capacidad para 820 en total. El centro acogerá al alumnado del anterior colegio Aljorra y del colegio Miguel de Cervantes, ambos ubicados en la localidad.

López Miras, quien ha estado acompañado por la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha destacado que esta inauguración supone "un día feliz y esperado" para la diputación de La Aljorra, así como "una puerta al futuro" porque "los niños que se sienten en sus mesas desde el lunes serán los protagonistas de nuestro mañana".

El centro se organiza en dos edificios y dispone de comedor, gimnasio, patio de juegos, pistas deportivas, huerto y aparcamiento, además de las aulas.

Asimismo, ha sido diseñado con criterios de sostenibilidad medioambiental, al incorporar iluminación led, un sistema de climatización sectorizado según la orientación de los espacios y placas solares fotovoltaicas para el aprovechamiento de energía renovable.

El edificio de Educación Infantil tiene una sola planta, con acceso desde la Vía Verde existente y dos salidas directas al patio de juegos. Las aulas disponen también de salida propia e independiente directa al patio.

Por lo que respecta al pabellón de Primaria, tiene tres plantas y también recoge los espacios de uso general del centro, como la zona administrativa y de profesorado, el comedor y el gimnasio.

Por su parte, Arroyo ha subrayado la importancia de la colaboración entre administraciones para hacer realidad este proyecto. "Agradecemos al presidente López Miras el cumplimiento de esta reivindicación histórica", ha dicho, al tiempo que ha subrayado que desde el Ayuntamiento "hemos trabajado para que el colegio abra sus puertas con seguridad y accesibilidad, reordenando el tráfico, mejorando los accesos, actuando en la vía verde y negociando nuevos espacios de aparcamiento de apoyo a la actividad escolar".

Además, la alcaldesa ha recordado que en los últimos dos años "hemos invertido más de 2 millones de euros en colegios de Cartagena, incluyendo 12 centros renovados este verano", y ha añadido que "este curso, por primera vez, las escuelas infantiles municipales serán gratuitas".

MÁS SEGURIDAD PARA CARTAGENA

López Miras ha aplaudido la decisión del Ayuntamiento de Cartagena de instalar un nuevo cuartel de la Policía Local en el antiguo colegio La Aljorra para dar servicio a toda la zona norte del municipio y al Campo de Cartagena. "Es una decisión muy acertada, que apoyamos plenamente desde el Gobierno regional", ha afirmado el presidente.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha avanzando que, a través de la Estrategia, este mismo año se destinarán dos millones de euros para modernizar y adecuar cuarteles e instalaciones policiales en todos los municipios.

En este sentido, ha señalado que el nuevo cuartel de La Aljorra podrá acogerse a estas ayudas, con el fin de reforzar la seguridad y mejorar los recursos disponibles para los cuerpos de Policía Local.

"El Gobierno regional está decidido a proteger lo que más valoran los ciudadanos: la tranquilidad de sus familias, la paz en las calles y la convivencia", ha remarcado el presidente, quien ha reclamado al Ejecutivo central "el mismo compromiso con la Región de Murcia", ya que "no podemos seguir siendo la comunidad con menos guardias civiles y policías nacionales por habitante. No pueden mirar para otro lado".