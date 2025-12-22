El Gobierno regional destina 474.000 euros a la gratuidad de las escuelas infantiles municipales de Santomera

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, junto con el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, visita la Escuela Infantil Municipal ‘Infanta Elena’ - CARM

SANTOMERA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera recibirá una subvención de 474.000 euros del Gobierno regional destinada a garantizar el mantenimiento de las plazas gratuitas de 0 a 3 años en las escuelas municipales de educación inicial (EMEI).

Así lo han comunicado este lunes el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, y el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, durante su visita a la Escuela Infantil Municipal 'Infanta Elena' de la localidad, según informaron fuentes de la Comunidad y del Ayuntamiento en sendos comunicado.

Marín ha señalado que el Gobierno regional financiará las cerca de 3.000 plazas de 0-3 años de escuelas municipales infantiles, entre las que se encuentran las de Santomera, para que continúen siendo gratuitas para las familias. Estas plazas se crearon con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), y la financiación europea finaliza el 28 de febrero del próximo año.

El pasado jueves, el Consejo de Gobierno aprobó un decreto de concesión directa de 6.891.000 euros en subvenciones a 21 ayuntamientos de la Región para financiar los gastos de funcionamiento de escuelas infantiles de 0 a 3 años.

De la inversión total, 1.148.500 euros proceden de fondos europeos y 5.742.500 euros de fondos propios de la Comunidad, El Ayuntamiento de Santomera recibirá una subvención de 474.000 euros para el mantenimiento de las 82 plazas gratuitas de 0-3 años de la escuela municipal 'Arco Iris' y las 76 plazas de la escuela infantil 'Infanta Elena'.

El Gobierno regional ha incrementado este curso en más de 1.000 el número de plazas gratuitas para niños de 0 a 3 años en toda la Región, hasta superar las 8.700 plazas.

Por su parte, el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, ha explicado que gracias a la aportación del Gobierno regional, se financian un total de 158 plazas gratuitas, de las cuales 82 corresponden a la EMEI Arco Iris y 76 a la EMEI Infanta Elena.

El primer edil ha subrayado que "esta subvención garantiza la continuidad de la educación infantil gratuita en nuestro municipio y refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la conciliación familiar desde las primeras etapas educativas".

En este sentido, Martínez ha puesto en valor el esfuerzo del Consistorio en materia educativa y de atención a la infancia, recordando que a la gratuidad de las escuelas infantiles se suma la reducción del coste del comedor y la puesta en marcha de bonificaciones específicas para las familias que más lo necesitan.

Asimismo, el alcalde ha subrayado que la pasada semana el pleno municipal aprobó la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que permitirá, por primera vez desde 2008, la incorporación de las trabajadoras de las escuelas infantiles municipales Arco Iris e Infanta Elena a este instrumento de ordenación del personal, Esta medida hace posible que sus retribuciones salariales se adecuen a las funciones que desempeñan.

IMPULSO A INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Durante la visita, Martínez también ha hecho balance de las inversiones impulsadas por la Consejería de Educación en infraestructuras educativas del municipio.

En este marco, avanzan a buen ritmo las obras de eficiencia energética y climatización en el IES Poeta Julián Andúgar, en las que la Comunidad Autónoma invierte 2,3 millones de euros y que permitirán, posteriormente, acometer el desamiantado del centro.

Además, durante el presente curso, el alumnado del CEIP Fuensanta Caravaca ya disfruta de una renovada pista deportiva, mientras que el CEIP Campoazahar de La Matanza cuenta ya con un nuevo almacén modular.

A ello se suma la reciente adjudicación de las obras de reposición del muro perimetral del CEIP Nuestra Señora del Rosario y el próximo inicio de los trabajos de reparación de las pistas deportivas del CEIP Madre Esperanza de El Siscar. Todas estas actuaciones se enmarcan dentro de una subvención directa de 195.000 euros concedida por la Consejería de Educación.