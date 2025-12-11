El Gobierno regional destina ayudas para 16 deportistas de alto nivel en su camino a los JJOO de Los Ángeles

Archivo - Miguel Ángel Lopez en los Juegos Olímpicos de París - Alvaro Diaz / AFP7 / Europa Press - Archivo

MURCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, ha aprobado la concesión de 200.000 euros en subvenciones a 16 deportistas de alto nivel y alto rendimiento de la Región de Murcia con proyección de participar en los próximos Juegos Olímpicos.

La ayuda forma parte del programa 'Región de Murcia. Objetivo Los Ángeles 2028', que por segundo año consecutivo financia actuaciones orientadas a garantizar que estos deportistas puedan afrontar con éxito el ciclo olímpico, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

La línea de apoyo establece tres niveles de subvención en función de los méritos y requisitos deportivos acreditados: oro, plata y bronce. Las ayudas serán para deportistas de alto nivel y de modalidades individuales.

En el Nivel Oro, el apoyo es de 17.000 euros, y beneficia a deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos o Paralímpicos de París 2024. En este grupo se encuentran Miguel Ángel López Nicolás (atletismo), María Xiao Yao (tenis de mesa), Enrique Siscar (tenis en silla de ruedas) y Sergio Baxter (triatlón).

En el Nivel Plata, con una cuantía de 14.000 euros, figuran los deportistas con beca deportiva en algún centro de alto rendimiento aprobado por el Consejo Superior de Deportes o en programas especiales de alto rendimiento. Además, deben haber sido internacionales en los tres últimos años, y tener acreditada su proyección internacional.

Los beneficiarios en esta categoría son Sergio López Barranco y Mariano García García (atletismo); Alejandro Puebla y Diego Mira (natación), y Juan Antonio Milán (taekwondo).

El Nivel Bronce, dotado con 8.800 euros por deportista, está dirigido a deportistas con proyección olímpica vinculados al CAR de la Región de Murcia. En esta categoría se incluyen María de los Ángeles Macián (remo-beach sprint), Abel Torreblanca (paratriatlón), Rachid El Hayani (parataekwondo), Viktoria Yarchevska (piragüismo), Manuel Bermúdez (atletismo), Eloy Teruel (ciclismo paralímpico) y Kevin Méndez (paratriatlón).

Todos los beneficiarios participarán durante 2026 en competiciones nacionales e internacionales de máximo nivel, con el objetivo de lograr las marcas y resultados necesarios para clasificarse para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La Comunidad ha tenido en cuenta que la presencia de estos deportistas en la mayor cita deportiva mundial "constituye un elemento de interés público y social, al reforzar la proyección internacional de la Región de Murcia y actuar como motor de inspiración y fomento del deporte base", han concluido.