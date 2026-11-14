El Gobierno regional destina casi un millón de euros a reforzar la internacionalización del sector agroalimentario

Imagen del pabellón de la Región de Murcia en una de las ediciones pasadas de la feria Fruit Logistica. - CARM

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional destina casi un millón de euros para reforzar la internacionalización de un sector estratégico para la Región como es el agroalimentario. En concreto, la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social acaba de aprobar sendas líneas de ayudas destinadas a impulsar la participación de las empresas regionales en dos de las ferias más destacadas de este ámbito, la feria Anuga y la Fruit Logistica de Berlín.

La dotación para la primera de las ferias, considerada como una de las más relevantes del sector de la alimentación y la bebida y que se celebra en la ciudad alemana de Colonia en octubre del próximo año, asciende a 525.000 euros. En cuanto a la Fruit Logística, que tendrá lugar entre los días 3 y 4 del próximo mes de febrero en la capital alemana, se destinan un total de 356.950 euros para el diseño, construcción, montaje y desmontaje del pabellón de la Región de Murcia.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, subrayó la importancia de que las empresas regionales "salgan cada vez más al exterior. El tejido empresarial e industrial regional, y sobre todo las pymes, son cada vez más conscientes de que salir a los mercados internacionales es una oportunidad de crecimiento, una necesidad estratégica que les ayuda a ser más eficientes y competitivos".

En el primer semestre del año, de hecho, la base exportadora regional se incrementó un 13,5 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior hasta alcanzar en junio de este año las 2.047 empresas que realizaron operaciones de exportación.

"Con estas ayudas, que se articulan a través del Plan de Internacionalización que desarrolla el Instituto de Fomento junto a las Cámaras de Comercio de la Región, tratamos de animar a las pymes a dar ese paso y acompañarlas durante ese proceso. Y en este caso concreto, además, nos dirigimos a un sector estratégico para la Región que es sin duda uno de los motores del crecimiento económico regional", señaló Marín.