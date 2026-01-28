El Gobierno regional destina más de 110 millones anuales a combatir la pobreza

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, presidiendo la Comisión Rectora de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social - CARM

MURCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional destina más de 110 millones de euros anuales a combatir la pobreza y la exclusión social, distribuidos en diferentes actuaciones impulsadas desde las áreas de servicios sociales, vivienda, empleo, educación y salud, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha puesto este miércoles en valor estos recursos ante la Comisión Rectora de la Pobreza, órgano de participación en el que están representadas las diferentes administraciones públicas, así como la red de entidades sociales de lucha contra la pobreza.

Ruiz ha destacado, además del "refuerzo constante" de financiación para ayudar a las personas en situación de pobreza, "el trabajo del Ejecutivo regional para dar respuesta a las necesidades que surgen en un escenario marcado por nuevos retos, como una inflación creciente que obliga a definir un marco diferente para atender la pobreza, porque los perfiles han cambiado".

Con ese objetivo, la Consejería ha trazado la hoja de ruta para coordinar y mejorar las políticas de prevención, así como de inclusión e integración social, en el marco de la 'Estrategia Regional de Lucha contra la Pobreza 2026-2028', documento que será sometido este jueves a la aprobación del Consejo de Gobierno.

"El alza de los precios ha causado una pérdida del poder adquisitivo y un impacto negativo en las familias que no ha sido combatido con políticas estatales. Ante la inacción del Gobierno central, que además ahoga a los ciudadanos con una recaudación récord de impuestos, el Gobierno regional toma la iniciativa con una estrategia que sí plantea medidas efectivas", ha dicho la consejera.

"Después de superar todos los trámites, ponemos a disposición de todos los ciudadanos esta Estrategia, diseñada entre diferentes administraciones y entidades sociales, como la EAPN, que además de las medidas puestas ya en marcha, incorpora otras 140 nuevas medidas. Estas permitirán favorecer un trabajo en red que se adapte a las demandas de los más vulnerables, y que no deje a nadie atrás", ha añadido.

La Estrategia pretende combatir la desigualdad, la precariedad y la desventaja social que sufren las personas en situación de pobreza, una labor que "refuerza el Ejecutivo regional mejorando la coordinación global con políticas dirigidas a combatir una situación que no cuenta con un plan nacional con soluciones estructurales.

"Para el Gobierno regional es una prioridad atender a quienes lo necesitan, creemos en la importancia de esta estrategia, porque los datos sobre desigualdad, a nivel nacional, lejos de reducirse, muestran unos indicadores muy por encima de la media europea", ha señalado la consejera.

Desde el Ejecutivo autonómico han señalado que "con las políticas puestas ya en marcha por la Comunidad ha sido posible reducir algunas cifras, como la tasa AROPE, indicador sobre el estado de la pobreza en España, que en el caso de la Región de Murcia ha caído 12 puntos en los últimos diez años".

"Sin embargo, los informes de la Comisión Europea destacan datos que reflejan que el país se encuentra a la cabeza de Europa en riesgo de pobreza, sólo por detrás de Rumanía y Bulgaria, o que España supera en casi 10 puntos la media europea de niños en riesgo de pobreza, con el 34,6 por ciento", han agregado las mismas fuentes.