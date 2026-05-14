El Gobierno regional destinará 11 millones de euros "a mejorar el confort térmico" en las aulas de la Región

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en la Asamblea Regional - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

El proyecto de Presupuestos del Gobierno de la Región de Murcia incluirá una partida de 11 millones de euros para mejorar el confort térmico y las infraestructuras de educativas de las aulas de los centros de la comunidad autónoma.

Así, lo ha anunciado el presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, durante la sesión del control en la Asamblea Regional este jueves. En este sentido, ha explicado que se creará "un plan de climatización plurianual para incrementar la potencia eléctrica y para que los centros educativos tengan la climatización adecuada".

López Miras ha respondido así a la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Carmen Fernández que le ha recriminado que haya más de 2.000 alumnos en barracones, "una instalación provisional", así como que las aulas "se conviertan en una sauna cuando suben las temperaturas".

La parlamentaria también ha apuntado que el Gobierno regional anunció un plan para eliminar el amianto en 2020, "estamos en 2026 y han sido incapaces de ponerlo en marcha", ha señalado.

El presidente regional ha señalado que el Gobierno regional es "el segundo que más invierte en educación" y que el gasto público regional en Educación ha crecido un 10 por ciento, "el doble que la media nacional".

Asimismo, ha apuntado que en 2025 se han invertido 32 millones de euros en nuevas infraestructuras educativas, y, desde 2020, casi 80 millones de euros en centros educativos de la Región de Murcia, interviniendo en más de un centenar de ellos.