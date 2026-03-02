El Gobierno regional financiará la redacción del proyecto del tramo 3 de la RM-1 que pasa por Santomera

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, visitó hoy en Santomera el Instituto de Educación Secundaria Poeta Julián Andúgar - CARM

SANTOMERA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha anunciado este lunes en Santomera que el Ejecutivo autonómico financiará con fondos propios la redacción del proyecto de construcción del tramo 3 de la autovía RM-1 a su paso por el municipio, que incluye tanto el tronco principal como el bypass de la N-340.

"Somos conscientes de que es una infraestructura fundamental, quizás la más importante en el plazo más inmediato para Santomera", ha afirmado López Miras, quien ha añadido que el objetivo es "sacar del núcleo urbano el tráfico pesado y conectar esta autovía, la RM-1, con la A-7", según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

El máximo responsable autonómico también ha destacado que el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento han tenido en cuenta las aportaciones de los vecinos para impulsar esta infraestructura con el diseño preferido por el municipio. En este sentido, ambas administraciones han acordado estimar las alegaciones presentadas al nuevo trazado del tronco y volver al formato original, que contempla la ejecución de un falso túnel en lugar de la alternativa en superficie.

"Este proyecto del tercer tramo va a recoger la construcción de un falso túnel para sustituir el último trazado en superficie. Esto es lo que pedían los vecinos de Santomera", ha señalado el presidente.

Igualmente, López Miras ha apuntado que "esta infraestructura es fundamental, en primer lugar, por la seguridad de los vecinos de Santomera, y, en segundo lugar, porque es clave para la movilidad de la Región de Murcia". Además, ha reclamado al Gobierno de España "el mismo compromiso".

En este sentido, ha insistido en que "es necesario actualizar el protocolo, actualizar la financiación de esta infraestructura y ponerla en marcha cuanto antes", porque, después de casi un año, el Gobierno central no ha respondido a la propuesta de la Comunidad de actualizar la financiación recogida en el protocolo firmado para la conclusión de la autovía.

"Vamos a financiar la redacción del proyecto de construcción, pero necesitamos que el Gobierno central actualice su financiación y que nos pongamos manos a la obra lo antes posible para que esa infraestructura sea una realidad", ha añadido López Miras.

La Comunidad ya cuenta con los proyectos de construcción del tramo 1 y 2, y las expropiaciones de toda la autovía (financiados con las anteriores transferencias estatales), por lo que se podría iniciar de manera inmediata las obras si se dispusiera de la financiación estatal necesaria.

El Ejecutivo autonómico ha adelantado ya gastos que corresponden a la Administración del Estado, entre ellos alrededor de 700.000 euros derivados de sentencias de expropiaciones aún en tramitación, con el fin de no frenar el avance de la infraestructura.

BENEFICIOS PARA LA MOVILIDAD REGIONAL

La finalización de la RM-1 permitirá conectar las autovías estatales AP-7 y A-7 y la autovía del Reguerón, lo que reafirma la declaración estatal de esta infraestructura como vía de interés general. Su puesta en servicio aliviará el intenso tráfico que soporta la A-30 en la circunvalación de Murcia, con unos 120.000 vehículos diarios, y reducirá la circulación por la N-340 a su paso por Santomera y por la RM-414, con elevada presencia de tráfico pesado.

El notable incremento del tráfico en la RM-1 entre Zeneta y San Javier, del 48,64 por ciento, confirma la necesidad de culminar esta infraestructura para mejorar la seguridad vial, reforzar las comunicaciones y favorecer el desarrollo socioeconómico del eje formado por Alquerías, Beniel, El Raal, Santomera y Zeneta.

MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL IES POETA JULIÁN ANDÚGAR

López Miras también ha visitado las obras de mejora del IES Poeta Julián Andúgar, donde el Gobierno regional ha invertido más de 2 millones de euros en actuaciones destinadas a mejorar el ahorro y la eficiencia energética. Esta iniciativa se enmarca en el proceso de modernización de infraestructuras educativas de la Comunidad.

Durante su visita, López Miras ha informado de que "estamos actuando en más de 180 centros educativos con obras de rehabilitación y eficiencia energética, con un presupuesto de 42 millones de euros". Además, ha subrayado que "el compromiso del Gobierno de la Región de Murcia con la educación es firme, también en lo que respecta a las infraestructuras, para que nuestros docentes dispongan de mejores recursos y espacios, y para que los alumnos estén en las mejores condiciones posibles".

El proyecto incluye la reforma integral del sistema de climatización en las distintas edificaciones del centro para potenciar la eficiencia energética, así como la sustitución de recubrimientos, cubiertas y cerramientos, y la instalación de placas fotovoltaicas. De esta forma, se busca mejorar la envolvente térmica, reducir el consumo eléctrico e incrementar el confort en el centro educativo.

Las actuaciones se desarrollan en dos fases de seis meses cada una. Actualmente está finalizando la fase 1, correspondiente a las intervenciones del módulo A, y próximamente dará comienzo la segunda fase, que actuará sobre los dos módulos restantes.