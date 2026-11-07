El Gobierno regional garantiza los servicios públicos esenciales durante la huelga general del 11 de noviembre

MURCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad publica hoy en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) el decreto y las resoluciones que establecen los servicios mínimos que garantizarán durante la jornada de huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre la continuidad de los servicios públicos esenciales.

Dichos servicios mínimos garantizan que se compatibilice el ejercicio del derecho de huelga con la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Así, las consejerías de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital; Empresa, Empleo y Economía Social; y Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, establecen las garantías de prestación de los servicios esenciales tanto en la Administración regional como en las universidades públicas y en las empresas, entidades e instituciones que desarrollan actividades de reconocida e inaplazable necesidad en la Región de Murcia.

En el ámbito sanitario, se garantiza el funcionamiento de los servicios esenciales, entre ellos las urgencias; unidades de cuidados intensivos y reanimación; diálisis; oncología; radioterapia y otros tratamientos que no puedan demorarse.

También se mantienen la actividad de los hospitales de día; atención primaria; cuidados paliativos; salud mental y drogodependencias, así como los servicios del Centro Regional de Hemodonación y los sistemas de coordinación sanitaria. Asimismo, el transporte sanitario urgente mantendrá el cien por cien de sus servicios.

En materia de política social, se asegura la atención continuada en residencias; centros ocupacionales; centros de día y centros de protección de menores, así como en los servicios destinados a atender las necesidades de menores, mujeres víctimas de violencia de género e inmigrantes. También se incluyen los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio.

En el ámbito educativo, los servicios mínimos se dirigen a garantizar la seguridad y atención del alumnado, con particular atención a los centros de Educación Infantil, Educación Especial y Aulas Abiertas. Para cada etapa educativa se establecen distintos porcentajes de trabajadores en función de su capacidad y del número de alumnos y empleados. En todos ellos se garantiza, al menos, la presencia de los directores, los jefes de estudios y un ordenanza.

Por su parte, las universidades públicas de la Región también mantendrán los servicios esenciales durante la jornada de huelga. En la Universidad de Murcia (UMU) se garantiza la presencia del personal docente imprescindible para realizar las pruebas evaluables programadas. Además, se establece personal para el control de accesos.

Por su parte, en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), los servicios mínimos incluyen al personal docente necesario, así como trabajadores del Registro General; la Unidad de Informática; las secretarías del Rectorado y la Unidad Técnica. También se contempla la presencia de auxiliares de atención en cada escuela o facultad y en el Rectorado.

Las garantías se extienden también a los servicios de emergencias y protección civil, incluido el 112, así como a las funciones esenciales de seguridad y vigilancia de edificios públicos. Y en materia medioambiental, en donde se mantienen las actuaciones relacionadas con la prevención y atención de incendios forestales; la vigilancia ambiental; la biodiversidad y las emergencias medioambientales.

Por otro lado, en el ámbito del transporte, las empresas concesionarias del servicio público regular de viajeros deberán mantener los servicios mínimos establecidos, mientras que los servicios regulares de transporte de viajeros de uso especial deberán garantizar el cien por cien de las prestaciones.

Por último, en la Administración General y los servicios corporativos de la Comunidad, se garantizan las funciones imprescindibles de atención administrativa; los sistemas informáticos; el mantenimiento y los registros, así como la actividad de organismos y servicios como la Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM) y el BORM.