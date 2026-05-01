El Gobierno regional impulsa dos nuevos títulos universitarios y planifica la oferta de plazas para 2026/2027

El Director General De Universidades E Investigación, Antonio Caballero, Durante La Sesión Extraordinaria, Por Videollamada, Del Consejo Interuniversitario De La Región De Murcia Celebrada Ayer. - CARM

MURCIA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional continúa avanzando en la planificación y mejora del sistema universitario con la aprobación de nuevos títulos oficiales y la ordenación de la oferta de plazas para el próximo curso académico. Así se puso de manifiesto en la sesión extraordinaria, de carácter virtual, del Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia celebrada ayer.

Durante la reunión telemática, con votación electrónica, se abordaron los principales asuntos relativos a la planificación académica del curso 2026/2027, entre ellos la implantación de nuevas enseñanzas universitarias oficiales y la oferta de plazas de nuevo ingreso en titulaciones de grado.

Uno de los puntos más destacados fue la tramitación favorable de dos nuevos títulos universitarios oficiales promovidos por universidades de la Región. Por un lado, el Máster Universitario en Docencia Superior Universitaria, que ofertará la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). Se trata de un programa de 60 créditos ECTS, en modalidad virtual y con 60 plazas de nuevo ingreso, orientado a la formación especializada del profesorado universitario y a la mejora de la calidad docente.

Por otro, el Máster Universitario Erasmus Mundus en Ciencia de Datos de la Comunicación Multimodal Humana, que ofrecerá la Universidad de Murcia (UMU), un título internacional de 120 créditos ECTS, impartido en inglés y con 35 plazas por edición, en colaboración con universidades de Alemania y Suecia. Este programa cuenta con el sello Erasmus Mundus y sitúa a la UMU como coordinadora de un consorcio internacional de alta especialización, lo que reforzará la proyección exterior del sistema universitario regional.

Además de la implantación de estos nuevos títulos, el Consejo Interuniversitario emitió informe favorable a la oferta de plazas universitarias de nuevo ingreso en enseñanzas oficiales de grado de la Universidad de Murcia y de la Universidad Politécnica de Cartagena para el curso 2026/2027.

Esta planificación responde a la necesidad de ordenar el acceso a los estudios universitarios y garantizar una adecuada respuesta a la demanda formativa en titulaciones estratégicas para la Región. La oferta de plazas, que deberá ser aprobada mediante orden de la Consejería, permite asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad, al tiempo que mantiene el equilibrio entre la capacidad de los centros y las necesidades del tejido social y económico regional.

El director general de Universidades e Investigación, Antonio Caballero, destacó que "los acuerdos adoptados en este Consejo Interuniversitario consolidan un modelo universitario más competitivo, innovador y adaptado a los retos actuales, combinando especialización, calidad docente e internacionalización".

Caballero subrayó que "la incorporación de nuevos títulos, especialmente aquellos con dimensión internacional como el Erasmus Mundus, contribuye a posicionar la Región de Murcia en el ámbito europeo de la educación superior y a atraer talento investigador y estudiantil".

En este sentido, añadió que "la planificación de la oferta de plazas de grado es una herramienta clave para garantizar un sistema equilibrado, accesible y alineado con las necesidades reales de la sociedad, lo que permite a los jóvenes desarrollar su proyecto académico y profesional en la Región".

Con estas actuaciones, el Gobierno regional "reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema universitario como motor de desarrollo, conocimiento e innovación, favoreciendo tanto la excelencia académica como la empleabilidad y la proyección internacional de las universidades de la Región de Murcia", destacan desde el Ejecutivo autonómico.