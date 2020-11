El Gobierno regional impulsa 'Next Carm' para definir proyectos de transformación que impulsen "la Región del futuro"

MURCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha puesto en marcha la estrategia 'Next Carm', una iniciativa a través de la que se definirán y diseñarán proyectos transformadores que apuesten por la economía verde y la digitalización y que ayuden a impulsar "la Región del futuro", informaron fuentes del Ejecutivo murciano en un comunicado.

Estos proyectos de transformación se incorporarán al Plan Regional que se enviará al Gobierno central para que los valore y tenga en cuenta en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Estado enviará a su vez a Europa y que articulará el reparto del fondo europeo 'Next Generation'.

El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, ha subrayado que la estrategia 'Next Carm' "se nutre de cuatro principios básicos que el Gobierno regional está poniendo en práctica desde el comienzo de su lucha contra la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales como son la planificación, el consenso, la escucha activa y la altura de miras".

"Uno de los objetivos marcados en rojo en la agenda del presidente López Miras es salir reforzados de la crisis sanitaria y con una Región de Murcia renovada y transformada. Esta estrategia nos va a permitir impulsar ese proceso de transformación aprovechando los fondos que Europa aporta a la recuperación para apostar de manera decidida por la economía verde y la digitalización", ha señalado Celdrán.

Los proyectos incluidos en esta estrategia actuarán como palancas de cambio en sectores estratégicos para la Región como el agroalimentario, el turístico, el industrial, el químico y energético o el denominado 'sector verde'.

'Next Carm' convertirá la Región en un inmenso laboratorio de ideas que se estructura en torno a 9 líneas de actuación que se desarrollarán de manera simultánea y entre las que figura por ejemplo un 'Think tank' con CEOs de grandes empresas de referencia tanto a nivel regional como nacional e internacional.

PROYECTOS

Además, se abrirán mesas paralelas con agentes sociales, pymes, emprendedores y empresarios de la Región, universidades, organizaciones y entidades de desarrollo tecnológico e investigador, municipios, la administración regional y un proceso de consulta abierto a todos los habitantes de la Región.

En el marco de este proceso de consulta, entidades, organizaciones o asociaciones de cualquier ámbito pueden presentar desde hoy sus iniciativas a través de un formulario habilitado en la página web 'www.nextcarm.es'.

En este sentido, el titular de Presidencia y Hacienda ha destacado que 'Next Carm' es una estrategia "de todos y para todos los habitantes de la Región, un proceso en el que todos tenemos algo que aportar en 'Next Carm' para cerrar una propuesta atractiva y rigurosa de proyectos con los que optar a los fondos europeos 'Next Generation'".

En las dos últimas semanas se ha trabajado ya de manera intensa en la elaboración de esta propuesta y en la actualidad se cuenta ya con más de 150 proyectos elaborados por las distintas consejerías del Gobierno regional y que suman una inversión de cerca de 2.000 millones de euros.