El Gobierno regional impulsa un proyecto para reducir el riesgo de incendios y generar empleo en el medio rural. - CARM

MURCIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha puesto en marcha un proyecto destinado a reducir el riesgo de incendios forestales y generar empleo en el medio rural, una iniciativa que se desarrolla a través de la Asociación de Propietarios Forestales de la Región de Murcia en las diputaciones de Jarales y Humbrías, en las pedanías altas de Lorca, según informa la Comunidad.

El consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha visitado la zona y ha subrayado que el proyecto "ha integrado de forma conjunta la gestión forestal, la prevención de incendios, la protección civil, la participación ciudadana y la recuperación paisajística".

Ortuño ha destacado que "ha quedado demostrado que la gestión forestal no es solo una herramienta de prevención de incendios, sino también una oportunidad para revitalizar zonas rurales afectadas por el reto demográfico y generar empleo".

La actuación se enmarca en la estrategia regional de lucha contra la despoblación y calidad de vida en el medio rural, con el objetivo de generar actividad económica a partir de la gestión sostenible de los recursos forestales, fijar población y mejorar la conservación del territorio, según sostiene la Comunidad.

Los trabajos, desarrollados durante los últimos dos meses, han incluido la creación de franjas de seguridad alrededor de viviendas y núcleos habitados, la reducción de vegetación seca y la apertura de caminos y accesos rurales para facilitar la evacuación y la actuación de los servicios de extinción.

Asimismo, se han realizado actuaciones de recuperación ambiental mediante la retirada de árboles muertos o debilitados por la sequía y la mejora de la masa forestal en una superficie total de 85,76 hectáreas.

En el proyecto han participado más de 40 propietarios de terrenos agrícolas, forestales y viviendas, lo que el Ejecutivo regional ha destacado como "un magnífico ejemplo de participación ciudadana", al implicar a vecinos en la protección del territorio.

El programa, dotado con un millón de euros procedentes de fondos europeos Next Generation, forma parte de una estrategia con ocho líneas de actuación que incluyen el aprovechamiento de biomasa forestal, el silvopastoreo, las denominadas 'ovejas bombero', la prevención y recuperación tras incendios, el turismo vinculado al pastoreo y el fortalecimiento de pymes.

En total, han trabajado en el proyecto 65 personas durante los últimos meses y las actuaciones se han desarrollado en 16 municipios de la Región de Murcia, especialmente en zonas con menos de 5.000 habitantes o con pérdida poblacional en los últimos años.