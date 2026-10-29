El Gobierno regional inicia las obras para reponer la baliza del Escollo Las Melvas en Cabo de Palos

Obras para reponer la baliza del Escollo Las Melvas, en Cabo de Palos (Cartagena) - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial ha iniciado las obras para reponer la baliza del Escollo Las Melvas, situada en la recalada al puerto pesquero-deportivo de Cabo de Palos, que desapareció tras los temporales del pasado invierno.

Los trabajos incluyen la instalación de una nueva señal marítima y su cimentación sobre el escollo, con una inversión de 36.660 euros y un plazo de ejecución de dos meses, según han informado desde el Ejecutivo regional.

Esta baliza constituye una ayuda a la navegación para las embarcaciones que se aproximan al puerto y permite señalizar este obstáculo marítimo. La reposición de esta señal permitirá recuperar una referencia para la navegación en las proximidades del puerto de Cabo de Palos, utilizada por la flota pesquera, las embarcaciones de recreo y otros usuarios del entorno marítimo.