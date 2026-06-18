El Gobierno regional está "inmerso plenamente" en la tramitación del Plan de Ordenación de la Cuenca del Mar Menor

Playa del Mar Menor. Santiago de la Ribera - EUROPA PRESS

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, ha afirmado este jueves en la Asamblea Regional que el Ejecutivo autonómico se encuentra "inmerso plenamente" en la tramitación del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, que ha definido como "extensa, prolija y compleja".

García Montoro ha respondido así a una interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, que ha denunciado el "incumplimiento objetivo" del plazo legal de tres años fijado por la Ley 3/2020, el cual venció en julio de 2023. "Estamos en 2026 y el plan sigue sin aprobarse", ha recriminado el diputado del PSOE Manuel Sevilla, quien ha calificado la demora de "situación permanente".

Frente a estos reproches, el titular de Infraestructuras ha detallado que el retraso en la aprobación definitiva del Plan se debe a la complejidad técnica y administrativa del proceso y, de forma muy señalada, a que el documento se encuentra condicionado por una documentación solicitada a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que no ha sido recibida por la Comunidad.

García Montoro ha subrayado que, tras la publicación del documento de avance y la apertura del periodo de información pública, la Dirección General de Ordenación del Territorio se encuentra analizando un total de 78 alegaciones recibidas --64 en plazo y 14 fuera de él--, así como los informes de los organismos consultados.

No obstante, ha remarcado que el contenido definitivo y la eficacia del plan "depende en gran medida" de una documentación técnica que la Comunidad ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), pero que "a día de hoy no ha sido recibida".

García Montoro ha argumentado que es "imprescindible" que el plan autonómico incorpore los estudios hidrológicos más recientes del Gobierno central, que deben incluir los mapas actualizados de inundabilidad, la delimitación de las nuevas áreas de riesgo potencial significativo de inundación y la delimitación de las zonas de flujo preferente en toda la cuenca vertiente.

A este respecto, el responsable regional ha recordado a la Cámara que la planificación, diseño y ejecución de las actuaciones de defensa frente a inundaciones y avenidas son competencia exclusiva del Estado a través de la CHS, estando tipificadas además como obras de interés general.

"Estas infraestructuras hidráulicas de contención condicionan directamente la ordenación del suelo y el contenido de nuestro propio plan", ha advertido García Montoro, quien ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a acelerar la ejecución de las obras previstas en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación.

A juicio del consejero, avanzar en la aprobación del documento autonómico sin contar con la integración de estos datos estatales e infraestructuras críticas provocaría que el plan de ordenación de la cuenca "nazca ya muerto".

Asimismo, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía insistiendo en que el Mar Menor no se encuentra desprotegido en la actualidad. Al respecto, ha enfatizado que el plan en disputa tiene un carácter "complementario" y de coordinación que no sustituye el marco competencial ni altera las normativas ya existentes.

"Existe un régimen jurídico muy férreo que ya protege al Mar Menor y que no podemos obviar, empezando por el texto refundido de la Ley de Aguas estatal, el reglamento del dominio público hidráulico, las directrices de la propia Ley 3/2020 autonómica y el control urbanístico que ejercen los ayuntamientos a través de sus planes generales", ha enumerado.

Además, el titular de Infraestructuras ha avanzado cronológicamente cuáles serán los próximos pasos administrativos que seguirá el documento para rodearse de garantías jurídicas una vez que concluya el actual informe de alegaciones.

Según ha explicado durante su intervención, la hoja de ruta contempla la elaboración e incorporación de un estudio ambiental estratégico, tras el cual se procederá a la aprobación inicial del plan. Posteriormente, el texto volverá a someterse a nuevas fases de información pública, requerirá el dictamen favorable del Consejo Asesor de Política Territorial de la Región de Murcia y la correspondiente declaración ambiental estratégica, antes de encarar su aprobación provisional y, en última instancia, la definitiva.

García Montoro ha hecho además un llamamiento expreso a la "cooperación institucional y a la lealtad recíproca" entre el Gobierno de España y el Ejecutivo regional en la recuperación de la laguna salada.

CRÍTICAS DEL PSOE

Por su parte, el parlamentario del PSOE Manuel Sevilla ha indicado, tras escuchar al consejero, que existe "una realidad que permanece inalterable, y es que el Mar Menor no cuenta con un plan de ordenación territorial desde hace seis años que debería estar en funcionamiento".

Sevilla ha demandado "explicaciones claras sobre las causas del retraso, el estado real de la tramitación y las actuaciones desarrolladas por la consejería durante estos años" y ha insistido en que la recuperación del Mar Menor exige el cumplimiento íntegro de la ley.

"No se puede aplicar solo aquello que resulta más cómodo o sencillo. La recuperación de la laguna requiere compromiso, planificación y cumplimiento efectivo de todas las obligaciones asumidas por la Comunidad Autónoma", ha afirmado.