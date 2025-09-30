El Gobierno regional invierte 228.000 euros en el cambio de cubiertas y en el aula de dos años de un CEIP de Ricote

RICOTE (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

El CEIP Jesús García Candel de Ricote cuenta desde este curso con nuevas cubiertas y placas solares gracias a una inversión del Gobierno regional de 180.000 euros. La actuación, que ya está finalizada, abarca una superficie de 380 metros cuadrados del edificio principal del colegio, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha visitado este martes el centro, junto con el alcalde de la localidad, Rafael Guillamón, y la directora del colegio, Laura Gómez, donde ha destacado que "estas obras mejoran el aislamiento térmico del edificio y reducen la temperatura hasta en ocho grados durante los meses más calurosos".

"Además, la instalación de placas solares permite el ahorro de hasta un 30 por ciento en la factura eléctrica. Esta iniciativa del Gobierno regional responde a un compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética, y es una apuesta por la mejora directa del bienestar del alumnado y de los docentes", ha dicho.

Las obras han incluido la retirada de fibrocemento de un depósito de agua de 400 litros, ubicado en el recinto del centro educativo.

El consejero ha visitado también el mural acrílico de 1971 del artista murciano José María Párraga, que conserva el centro y que recientemente ha sido restaurado. Las obras forman parte del Plan de eficiencia energética y reconversión bioclimática 2020-2027, que incluye un total de 166 actuaciones en centros de 38 municipios de la Región de Murcia, tanto colegios como institutos, con un presupuesto de 27 millones.

Este año se realizarán obras en 15 centros educativos, con una inversión de 5,5 millones de euros. También están en marcha las obras de reconversión bioclimática en los IES Francisco de Goya (Molina de Segura) y Ricardo Ortega (Fuente Álamo), dos de los siete centros beneficiarios del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep), del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia; se trabaja en la rehabilitación del módulo de Primaria del CEIP El Molinico (La Alberca-Murcia); la rehabilitación integral, que incluye cambio de cubiertas e instalación de placas solares, en el IES Poeta Julián Andúgar de Santomera, y se ha realizado el aislamiento térmico en el techo del CEIP Santa Eulalia (Totana).

NUEVA AULA 2-3 AÑOS

Igualmente, este curso se ha puesto en marcha en el colegio de Ricote una nueva aula gratuita de 2-3 años, con capacidad para 20 niños. El Gobierno regional ha invertido en la adecuación del aula 48.000 euros, que incluye un comedor escolar que dará servicio al centro, y que está actualmente en obras.

La Región cuenta con 300 comedores escolares en centros públicos en funcionamiento, con más de 20.000 usuarios. El 75 por ciento de los colegios públicos de la Región disponen de comedor escolar.