El Gobierno regional invierte más de 351.000 euros para reforzar la eliminación de fósforo en la EDAR Mar Menor Sur

Imagen de las actuaciones que se están realizando en la EDAR Mar Menor Sur - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional ha afirmado que un convenio entre la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (Esamur) y el Ayuntamiento de Cartagena permitirá ejecutar una inversión de más de 351.000 euros destinada a optimizar el tratamiento de las aguas residuales en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Mar Menor Sur.

El director general del Agua, José Sandoval, ha destacado que "la planta cumple hoy los parámetros de calidad que exige la normativa europea de depuración, y con esta actuación su rendimiento en la eliminación de fósforo irá más allá de lo exigible", han informado desde el Ejecutivo regional.

Cabe recordar que colectivos ecologistas y vecinos se han concentrado este miércoles en Cala Reona para exigir una solución definitiva a los vertidos de esta depuradora.

Sandoval ha subrayado que "esta actuación reforzará la eliminación de nutrientes antes de la evacuación del agua tratada al mar Mediterráneo, mejorando la calidad del efluente final de una instalación estratégica para el municipio de Cartagena".

La actuación consistirá en la instalación de un sistema de dosificación de sulfato de alúmina que reforzará el proceso de eliminación de fósforo durante la depuración de las aguas residuales. Sandoval ha afirmando que pese a su denominación, la instalación no vierte al Mar Menor, sino al Mediterraneo, aunque contribuye de forma indirecta a la protección de la laguna al depurar aguas residuales que, sin tratamiento, podrían llegar a ella.

Según el Ejecutivo regional, la EDAR Mar Menor Sur cumple actualmente los parámetros de calidad establecidos en la Directiva 91/271/CEE, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas, mediante tratamiento biológico, que elimina en torno a un 66 por ciento del fósforo.

La nueva infraestructura añadirá una vía química complementaria que permitirá superar ese rendimiento y situar la calidad del efluente por encima de lo que exige la normativa, anticipándose a los requisitos más estrictos de eliminación de nutrientes previstos en la nueva Directiva (UE) 2024/3019.

Asimismo, han indicado que la situación del emisario submarino de Cala Reona, dañado desde 2022, aconseja extremar la calidad del agua tratada antes de su evacuación al Mediterráneo. La Confederación Hidrográfica del Segura redacta actualmente el proyecto de reparación del emisario y su evaluación ambiental.

La estación depuradora presta servicio a distintas aglomeraciones urbanas del municipio de Cartagena y está diseñada para tratar hasta 50.000 metros cúbicos de agua al día, un dimensionamiento que le permite absorber el aumento estacional de caudal de los meses de verano cumpliendo los parámetros de calidad exigidos. La nueva dosificación ampliará el margen de seguridad del proceso también en esos periodos de mayor carga.

El director general del Agua ha destacado que "seguimos invirtiendo en la modernización de las infraestructuras de saneamiento y depuración para mejorar la calidad del agua tratada y garantizar un servicio adaptado a las necesidades actuales y futuras".

COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

La actuación será financiada íntegramente por la Comunidad, a través de Esamur, mientras que el Ayuntamiento de Cartagena colaborará en la planificación de las obras, la tramitación de licencias y permisos y la integración de las nuevas instalaciones en el funcionamiento habitual de la depuradora.