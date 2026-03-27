El Gobierno regional lamenta "el escaso interés" de la ministra por resolver los problemas del Sistema Nacional de Salud

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, participó en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de salud celebrada hoy en Madrid. - CARM

MURCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La reunión del Consejo Interterritorial celebrada hoy "ha demostrado una vez más el escaso interés de la ministra de Sanidad, Mónica García, por resolver los problemas del Sistema Nacional de Salud", lamentó el consejero de Salud de la Región de Murcia, Juan José Pedreño, que participó este viernes en este encuentro en Madrid.

En la reunión, reiteró su petición de que el Ministerio ataje el problema que supone para todo el país el déficit de profesionales y reclamó a la ministra de Sanidad que se retire el actual anteproyecto de Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que suscita el rechazo mayoritario de la profesión médica.

"Pedimos que paralice la huelga, que ya ha desprogramado citas y pruebas a más de 99.000 pacientes en la Región y que no responsabilice a las administraciones regionales de esta protesta", expuso Pedreño.

El consejero considera "irresponsable" la actitud de la ministra, que hasta ayer mismo no promovió una reunión con el comité de huelga en protesta por el Estatuto Marco "sin participar ella misma, ya que envió a un representante del Ministerio", y señala que "somos las comunidades autónomas las que hemos tenido que reclamarle que se incluyera en el orden del día un análisis de la huelga de médicos, con el objetivo de conocer su impacto y la afectación que supone en la asistencia sanitaria, así como en las listas de espera".

"Es el Gobierno de España el que ha generado estas movilizaciones de protesta a nivel nacional que repercuten en la atención a los ciudadanos de todas las comunidades y que suponen demoras y retrasos, cuya responsable es indudablemente la ministra", añadió el consejero.

La próxima convocatoria de huelga, prevista para el próximo 27 de abril, "pone en grave peligro al sistema y a los pacientes, por lo que constituye una grave irresponsabilidad no resolver esta situación", agregó.

En el seno de esta reunión, Pedreño ha pedido que se promuevan los cambios legislativos necesarios para la creación, dentro del Estatuto Marco, "de un capítulo específico para la profesión médica, que reconozca de forma expresa la especificidad de la profesión".

La Región de Murcia reclama que este Estatuto se acompañe de una memoria técnica, jurídica y económico-presupuestaria, acordada con las consejerías de Salud de las comunidades autónomas, de forma que facilite su aplicación en todo el Sistema Nacional de Salud.

El pleno ordinario continuará su reunión en próximas fechas para abordar los asuntos incluidos en el orden del día, ya que el debate se ha centrado hoy finalmente en el análisis de la huelga.