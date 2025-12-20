El Gobierno regional lanza la primera línea de ayudas para la realización de videos musicales

MURCIA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes lanza por primera vez una línea de apoyo a la realización de videos musicales profesionales dotada con 100.000 euros y enmarcada en 'Conexión Internacional ICA', el plan de internacionalización de las industrias culturales y creativas de la Región de Murcia.

La iniciativa, que fue anunciada por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, está impulsada por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes y tiene como objetivo financiar la producción, grabación y postproducción de videoclips profesionales que sirvan como material promocional para obras musicales originales de artistas o grupos de la Región de Murcia.

Además, busca beneficiar tanto a la industria musical como a la audiovisual regional, uniendo creadores de ambos ámbitos, y, en su caso, poner en valor espacios culturales y naturales regionales.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, indicó que "en el dialogo continuo que mantenemos con los profesionales de la cultura, surgió esta iniciativa novedosa que involucra tanto a nuestros músicos como a nuestro sector audiovisual".

La nueva convocatoria del 'Conexión Internacional ICA' está dirigida a profesionales o sociedades con domicilio social y fiscal en la Región de Murcia cuya actividad principal esté vinculada al sector musical o audiovisual. Los artistas o grupos cuya obra se promocione deben tener residencia o sede principal en la región, y la obra musical debe ser original e inédita o de reciente publicación.

En cuanto a la cuantía de la ayuda, puede ser de un máximo de 20.000 euros y los gastos subvencionables son los estrictamente necesarios para la producción del videoclip, como honorarios del equipo técnico y artístico, alquiler de equipos, permisos de rodaje, vestuario, maquillaje, atrezzo, producción y postproducción, derechos de autor y alojamiento del equipo.

El plazo para presentar solicitudes comienza hoy, 20 de diciembre, y finaliza el 31 de marzo de 2026. El periodo de ejecución del videoclip será del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, y solo se admitirán gastos realizados, acreditados y pagados en ese periodo. Toda la información sobre la convocatoria se puede consultar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de ayer, 19 de diciembre, y en la sección de 'Convocatorias' de la web del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes.