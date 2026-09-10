El Gobierno regional pide "transparencia absoluta" sobre la crisis de Ceuta y reclama la dimisión de Marlaska - CARM

MURCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón, ha expresado este jueves la "profunda preocupación" del Ejecutivo autonómico por las informaciones que, según ha señalado, se siguen conociendo sobre la crisis de Ceuta y ha reclamado "transparencia absoluta", la publicación íntegra de la documentación y la asunción de las responsabilidades políticas que correspondan, comenzando por la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuya dimisión ha reclamado.

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, López Aragón ha sostenido que "lo ocurrido en Ceuta no es un asunto lejano, ni un asunto que afecte únicamente a los ceutíes", sino que, a su juicio, afecta a "la integridad territorial y a la credibilidad del país".

La portavoz regional ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez "dejó sola a Ceuta desde el primer minuto" y ha defendido que el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, "es la persona que ha estado a la altura de las circunstancias y de la realidad política y social".

López Aragón ha asegurado que "cada día que pasa aparecen más evidencias de que hubo alertas claras de lo que iba a pasar por parte de la Policía y también del CNI y que el Gobierno no hizo caso". En este sentido, ha señalado que un informe policial remitido a la Audiencia Nacional sostiene, según ha indicado, que no se trató de un movimiento espontáneo sino de una actuación planificada para "colapsar el control fronterizo". Asimismo, ha apuntado que la Audiencia Nacional ha acordado investigar unos hechos que, según ha señalado, "pudieron constituir un ataque grave contra la integridad territorial" de España.

La portavoz regional también ha cuestionado la actuación del Gobierno central y ha criticado que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "niegue reconocer que Marruecos está detrás".

A juicio de López Aragón, el Gobierno de España "legitima la invasión y se muestra incapaz de tomar las medidas necesarias para devolver a todas las personas que entraron de forma irregular en Ceuta".

En respuesta a las preguntas de los periodistas, López Aragón ha resumido lo que considera la actuación del Gobierno central durante la crisis de Ceuta en dos palabras: "abandono y mentira".

La portavoz ha considerado "imperdonable" que "se haya dejado a Ceuta sola" y que, según ha afirmado, el Gobierno de España fuera advertido "por todos, también por el CNI", y "no hiciera caso a nadie". También ha criticado que, según ha señalado, "24 horas después del asalto se fueron de vacaciones".

En concreto, ha cuestionado que el presidente del Gobierno haya planteado que los ceutíes "se tienen que acostumbrar a convivir con las personas que invadieron Ceuta, que entraron irregularmente en Ceuta".

López Aragón ha concluido que "sin duda parece el Gobierno querer trasladar a la opinión pública de que Ceuta se va a convertir en un gran Ceti", algo que, ha afirmado, "no se puede consentir" ni "permitir".