El Gobierno regional presenta al Consejo del Mar Menor nuevos avances normativos para la laguna - CARM

MURCIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha presentado este miércoles ante el Consejo del Mar Menor los avances en varios instrumentos normativos y de planificación destinados a la protección de la laguna, entre ellos el Plan de Ordenación Hidrológico-Forestal y de actuaciones de urgencia en la cuenca vertiente, el Programa de Actuación para las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos del Campo de Cartagena y el proyecto de Reglamento de Vertidos desde Tierra al Mar.

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha presidido la reunión del Consejo del Mar Menor, integrado por representantes de las administraciones estatal, autonómica y local, universidades, organizaciones empresariales, agrarias, sindicales, ecologistas y colectivos sociales.

Durante la sesión también se ha aprobado el dictamen del Informe Anual del Mar Menor 2025, que sitúa en el 81,13% el grado de ejecución de las medidas previstas en la Ley de recuperación y protección del Mar Menor cuya aplicación corresponde al Gobierno regional, según ha informado la Comunidad.

El Plan Hidrológico-Forestal contempla actuaciones dirigidas a la erosión, el arrastre de sedimentos y la capacidad de retención del terreno mediante intervenciones en las cabeceras, los sistemas de drenaje y la cubierta vegetal de la cuenca vertiente.

Asimismo, el Programa de Actuación para las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos incorpora medidas relacionadas con la fertilización, la gestión de estiércoles, las prácticas agrícolas y el seguimiento de la evolución de los nutrientes, mientras que el Reglamento de Vertidos desde Tierra al Mar regulará el régimen de autorización, vigilancia, inspección y control de los vertidos.

Durante la reunión, Vázquez también ha expuesto la diferencia entre el grado de ejecución de las actuaciones contempladas en la normativa autonómica y el desarrollo del Marco de Actuaciones Prioritarias para recuperar el Mar Menor impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Según los datos aportados por la Comunidad, el último informe público del Ministerio, correspondiente al primer cuatrimestre de 2026, recoge la ejecución o certificación de 132,546 millones de euros de los 675,05 millones asignados al marco estatal desde 2021, lo que representa aproximadamente un 19,6% del total previsto.

El consejero ha señalado que la recuperación del Mar Menor requiere la coordinación entre administraciones y ha insistido en la necesidad de avanzar en las actuaciones estatales destinadas a reducir las aportaciones de agua y nutrientes procedentes del acuífero y de la rambla del Albujón.

Asimismo, ha reclamado al Ministerio información sobre las masas de agua subterráneas y superficiales del Campo de Cartagena, las actuaciones previstas en el acuífero, la situación del proyecto de ampliación del sistema de bombeo de la rambla del Albujón, los datos de la red de medición de nitratos y los estudios anunciados sobre las masas de agua de la zona.