El Gobierno regional presenta los resultados de 'TriRuralTech' con nuevas herramientas de gemelo digital e IA

La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, durante su intervención - CARM

MURCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha presentado los resultados del proyecto 'TriRuralTech', una iniciativa enmarcada en el programa Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (Retech) que incorpora nuevas capacidades en materia de gemelo digital, inteligencia artificial e Internet de las Cosas (IoT) aplicadas a la gestión del medio rural y marino.

La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, ha presidido la jornada de presentación de resultados del programa, financiado con fondos europeos NextGenerationEU, según ha informado la Comunidad.

Durante el acto, celebrado este miércoles, se han expuesto nuevas funcionalidades del gemelo digital de la Región de Murcia, orientado a la simulación de escenarios y al análisis del impacto de distintas decisiones sobre el territorio, así como herramientas de vigilancia y gestión de riesgos hidrometeorológicos destinadas a anticipar episodios como lluvias intensas o inundaciones.

Asimismo, se han dado a conocer soluciones basadas en tecnología IoT para la implantación de 'Living Labs' agrícolas, que permiten, según informa el Ejecutivo regional, la monitorización en tiempo real de variables como la humedad del suelo o las necesidades de riego para optimizar la producción agrícola, junto con avances en la modelización del Mar Menor y su cuenca vertiente.

López Aragón ha señalado que "la transformación digital solo tiene sentido cuando se traduce en oportunidades para nuestro tejido productivo y en soluciones que mejoran la gestión del territorio, y 'TriRuralTech' demuestra que la innovación puede convertirse en una herramienta útil para impulsar el desarrollo del medio rural y marino de la Región de Murcia".

Asimismo, ha añadido que "estamos aprovechando los fondos europeos para dejar capacidades tecnológicas permanentes, reforzar nuestro ecosistema de innovación y apoyar a sectores estratégicos como el agroalimentario y el marino".

La consejera ha indicado además que "el compromiso del Ejecutivo regional es que la digitalización llegue a todos los rincones de la Región y se convierta en un motor de crecimiento y de nuevas oportunidades".

El proyecto 'TriRuralTech' ha sido impulsado por la Fundación Integra Digital con la colaboración del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA) y se enmarca en una estrategia de colaboración entre administración pública, centros de investigación y empresas tecnológicas orientada al desarrollo de soluciones digitales aplicadas al territorio.