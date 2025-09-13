El Gobierno regional promociona el sector de las artes escénicas regional en FiraTàrrega

Jesús Nieto, director de los festivales Mucho Más Mayo y Utópolis; Nacho Vilar, como director del Festival El verano de tu villa; y Juan Antonio Cerón, programador del Teatro Villa de Molina y del Festival de Teatro de Molina de Segura - CARM

MURCIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, realizó en la mañana de hoy la presentación del ecosistema de las artes escénicas de la Región de Murcia en FiraTàrrega 2025, uno de los mercados de las artes escénicas más importantes de Europa.

Desde el pasado jueves y hasta mañana, el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia está participando en este encuentro profesional. Cuenta para ello con un espacio en el pabellón ferial para profesionales de La Llotja donde se mantienen encuentros con compañías, creadores y programadores.

En el mediodía de hoy tuvo lugar el acto de presentación y promoción de la Región de Murcia con la participación, entre otros, de Jesús Nieto, director de los festivales Mucho Más Mayo y Utópolis; Nacho Vilar, como director del Festival El verano de tu villa; y Juan Antonio Cerón, programador del Teatro Villa de Molina y del Festival de Teatro de Molina de Segura.

Asimismo, en la programación de FiraTàrraga 2025 se han podido ver los espectáculos murcianos 'Verne' de Onírica Mecánica, que parte del universo aventurero de Julio Verne para crear una pieza optimista, con todo tipo de recursos escénicos; y 'The' de Miguel Jiménez & Andrea Carrión, una breve pieza de danza contemporánea que se centra en la convivencia de dos cuerpos.