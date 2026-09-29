El Gobierno regional propone a la Comisión Europea mayor flexibilidad en los fondos para vivienda y empleo juvenil

El consejero Marcos Ortuño y la directora de Estrategia de Políticas, Inteligencia por Países y Juventud de la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura de la Comisión Europea, Antoaneta Angelova - CARM

MURCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha planteado a la Comisión Europea una mayor flexibilidad en los fondos comunitarios de vivienda y empleo, con el objetivo de convertir a la Región de Murcia en un "banco de pruebas piloto del sur de Europa" para ensayar políticas de emancipación, empleo y retención del talento joven.

Así lo ha manifestado Ortuño tras mantener un encuentro de trabajo con la directora de Estrategia de Políticas, Inteligencia por Países y Juventud de la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura (DG EAC) del Ejecutivo comunitario, Antoaneta Angelova-Krasteva, según ha informado la Comunidad.

Durante la reunión, el titular de Juventud ha solicitado a las instituciones europeas habilitar una "vía rápida presupuestaria" y una flexibilización de los instrumentos de financiación y cohesión para que las regiones con una elevada proporción de población joven dispongan de apoyo financiero directo en materia de acceso a la vivienda, digitalización y oportunidades laborales en ámbitos urbanos y rurales.

En este sentido, el consejero ha remarcado que la Región de Murcia cuenta con una de las tasas de natalidad más elevadas de España y Europa y suma más de 300.000 jóvenes, una realidad demográfica que contrasta con el "envejecimiento generalizado que caracteriza al 80% de otros territorios del continente".

En este contexto, Ortuño ha abogado por articular iniciativas centradas en la retención de talento tecnológico, el impulso del empleo verde y el fomento de la emancipación temprana, en alineación con las directrices de la Estrategia Europea de Juventud.

Asimismo, en el transcurso del encuentro se han evaluado los programas de movilidad internacional como Erasmus+, el Cuerpo Europeo de Solidaridad y DiscoverEU para favorecer que la formación en el extranjero sea accesible a todos los jóvenes, al tiempo que se han expuesto herramientas regionales como la red de Corresponsales Juveniles, Eurodesk, el programa Eurodisea o el festival Estrenarte.