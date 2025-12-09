El Gobierno regional reafirma su apoyo a la recuperación del tren Guadix-Baza-Lorca

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, durante su participación en la Mesa de trabajo para la defensa de la recuperación de la conexión ferroviaria estratégica entre Andalucía y el Levante (Tren Guadix-Baza-Lorca) - CARM

MURCIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha reafirmado su apoyo a la recuperación de la conexión ferroviaria Andalucía-Levante, centrada en la reapertura del trazado Guadix-Baza-Lorca, una infraestructura que consideran "clave para reforzar la vertebración territorial y mejorar la movilidad entre ambas comunidades autónomas".

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, ha participado hoy en Granada en la mesa de trabajo para la defensa de la recuperación de la conexión ferroviaria estratégica entre Andalucía y el Levante (Tren Guadix-Baza-Lorca), de la que forma parte el Ejecutivo regional, junto con la Diputación de Granada y la Diputación de Almería, además de los ayuntamientos y entidades sociales implicadas, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

"El Gobierno regional apoya la restitución de esta línea, cerrada hace cuatro décadas, que permitiría acortar distancias con los actuales itinerarios ferroviarios, mejorar la competitividad del transporte de mercancías y responder a los estándares de movilidad sostenible que impulsa la Unión Europea", ha declarado el director.

Verdú ha destacado que "este corredor ferroviario es una demanda ampliamente respaldada en la Región de Murcia y un elemento esencial para garantizar comunicaciones más eficientes entre las provincias del sureste", además, ha señalado que la reapertura "beneficiaría a un amplio territorio integrado por doce comarcas y tres provincias y contribuiría a frenar la pérdida de población en las zonas afectadas por el cierre de la línea".

Durante la reunión se ha acordado encargar en el primer trimestre de 2026 varios estudios técnicos sobre demografía, mercancías, turismo e industria que permitan actualizar la información y contrarrestar el anterior estudio de viabilidad del Ministerio. También se ha pactado convocar una nueva reunión para organizar una concentración ante el Ministerio de Transportes con el fin de reclamar un nuevo análisis de la línea, así como avanzar en la creación de una comisión cuatripartita y ampliar la mesa de trabajo a universidades, ayuntamientos y empresas del territorio.

El director ha señalado que la recuperación del trazado Guadix-Baza-Lorca figura entre las prioridades recogidas en el Pacto por las Infraestructuras de la Región de Murcia, que cuenta con el respaldo de más de 40 organizaciones sociales y económicas.