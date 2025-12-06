El Gobierno regional refuerza las becas Erasmus con más de 419.000 euros para los universitarios de la Región

El consejero Juan María Vázquez durante la reunión que mantuvo con los representantes de los consejos de estudiantes de la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena. - CARM

MURCIA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, mantuvo una reunión de trabajo con el nuevo presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (UMU), Antonio Nicolás Fenoll, la expresidenta de este órgano, Lucía Serna Martínez, y la presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Zaira Ojeda Cano, en la que les ha trasladado el incremento de la dotación autonómica destinada a becas complementarias Erasmus+ para el curso 2024/2025, que dobla la dotación con respecto al curso anterior.

En total, el Gobierno regional destina 419.150 euros a apoyar la movilidad internacional del estudiantado de las tres universidades de la Región de Murcia durante el curso académico ya finalizado. "Queremos que los estudiantes no dejen de vivir una experiencia Erasmus por motivos económicos", subrayó el consejero, quien destacó que estas ayudas complementan las becas de la Unión Europea y del Ministerio, ampliando la capacidad de los estudiantes para afrontar los gastos de alojamiento, manutención y desplazamientos.

El titular de Universidades firmó las órdenes por las que se dispone la concesión de estas subvenciones nominativas -las cuales están entregadas- a las tres universidades de la Región, con el fin de colaborar económicamente con el programa Erasmus+ durante el curso 2024/2025, como ayudas complementarias para la financiación de las estancias de los alumnos y alumnas seleccionados en las distintas modalidades de movilidad (estudios, prácticas y movilidad internacional con terceros países).

El consejero explicó a los representantes estudiantiles que la mejora de estas ayudas se enmarca en el compromiso del Gobierno regional con la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior y con la internacionalización del sistema universitario regional. En este sentido, recordó que el anteproyecto de Ley de Universidades de la Región de Murcia considera la movilidad como un eje estratégico y prevé programas de becas y ayudas al estudio que complementen las convocatorias estatales y europeas.

"El texto reconoce el papel central del estudiantado y de sus consejos, y consagra un sistema adecuado y suficiente de becas y ayudas. Estas becas Erasmus autonómicas son un ejemplo concreto de ese modelo: un sistema universitario más abierto, internacional y justo para todos", señaló Juan María Vázquez.

PAPEL RELEVANTE DE LOS CONSEJOS DE ESTUDIANTES EN LA NUEVA LEY

Durante la reunión, el consejero puso en valor el papel de los consejos de estudiantes como máximo órgano de representación estudiantil en cada universidad y como interlocutores clave de la Administración regional. La nueva ley lo que hará será atribuir a los Consejos de Estudiantes la representación del conjunto de alumnos del sistema universitario regional.

Habrá un Consejo de Estudiantes de la Región de Murcia donde estarán representadas las tres universidades, UMU, UPCT y UCAM. "Queremos que los estudiantes estén en el centro de las decisiones y por eso se les han trasladado estos avances de primera mano. Queremos que participen en el desarrollo de la futura Ley de Universidades y en el diseño de las políticas de becas, ya que la voz de los estudiantes es imprescindible para seguir mejorando", afirmó el consejero.

Las subvenciones nominativas a las universidades se conceden con carácter finalista, de manera que los beneficiarios últimos son los alumnos que participan en el programa Erasmus+, cuyos gastos de estancia en universidades de la Unión Europea o de otros países participantes podrán ser financiados con cargo a estas ayudas.

"Invertir en Erasmus es invertir en talento, idiomas, empleabilidad y europeísmo. Cada estudiante murciano que sale fuera vuelve con más formación, más contactos y más capacidad para aportar a nuestra Región. Esa es la mejor inversión que puede hacer un gobierno", concluyó el consejero.

Con este incremento de las becas Erasmus+, el Gobierno de la Región de Murcia "reafirma su voluntad de responder a las demandas del estudiantado y de avanzar hacia un sistema universitario más internacional, accesible y participativo", destacan desde el Ejecutivo autonómico.