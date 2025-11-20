Gobierno regional reivindica en Bruselas más presupuesto para el relevo generacional en el campo

La consejera Sara Rubira junto a una delegación de jóvenes agricultores de la Región de Murcia en el Parlamento Europeo - COMUNIDAD

MURCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional insiste en su reivindicación de que se destine más presupuesto para el relevo generacional en agricultura y ganadería. La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, reiteró esta demanda en el Congreso europeo de jóvenes agricultores, celebrado en Bruselas y al que asistió junto a una delegación de 11 jóvenes del sector primario de la Región de Murcia.

"Si queremos que el campo tenga futuro es necesario contar con el presupuesto necesario para poner en marcha políticas con las que potenciar el relevo generacional. Desde el Gobierno regional tenemos muy claro que es necesario sumar a jóvenes al mundo rural y trabajamos para conseguirlo", expuso Rubira.

Según la consejera, "estamos conociendo iniciativas y proyectos de jóvenes europeos que han apostado por seguir adelante con el trabajo de sus padres o abuelos. Jóvenes que han apostado por el mundo rural, apoyando su desarrollo y ayudando a luchar contra la despoblación de las zonas rurales".

Así, apuntó que el Ejecutivo regional está ultimando su plan para el relevo generacional para ayudar a los jóvenes agricultores y ganaderos de la Región, que "esperamos poder presentar antes de que finalice 2025, e incluirá mejoras específicas para jóvenes de acceso al crédito y la financiación para ayudarles durante los primeros años, entre otras".

"Para el Gobierno regional, respaldar a las nuevas generaciones del campo es invertir en el futuro de una Región profundamente ligada a la agricultura y la ganadería. Sabemos que el campo no tiene futuro sin los jóvenes, debemos ayudarles y ponerles las cosas fáciles para que vean en la agricultura y la ganadería una opción de futuro", remarcó la consejera.