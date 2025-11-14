El Gobierno regional ultima una nueva convocatoria para el alquiler joven de dos millones de euros

Archivo - Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El precio del alquiler subió un 8% en agosto en Madrid con respecto al mismo mes del año anterior y se sitúa en 21,64 euros por metro cuadrado, se - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MURCIA 14 Nov.

El Gobierno regional ha anunciado que ultima una nueva convocatoria de ayudas para el alquiler joven dotada con dos millones de euros de fondos íntegramente regionales. Esta nueva línea permitirá valorar nuevamente los expedientes que no pudieron ser tramitados por la escasez de los fondos estatales asignados a esa ayuda, han explicado.

La directora general de Vivienda, María Dolores Gil, ha insistido en que desde la Dirección General de Vivienda se han explorado durante meses diferentes opciones para poder atender la totalidad de solicitudes recibidas, incluida la petición formal al Ministerio de Vivienda para redotar la partida con remanentes del Bono de Alquiler Joven, "pero siempre ha habido una negativa por respuesta".

REDOTACIÓN DEL AVAL JOVEN

La Comunidad ampliará en siete millones de euros el crédito del 'Aval Joven' para la compra de la primera vivienda, tras conceder 789 avales por un importe de 15.055.204 euros, prácticamente el total del crédito disponible.

La directora de Vivienda ha explicado que el programa 'Aval Joven' del Gobierno regional "es una medida pionera en toda España que facilita a los jóvenes el 20 por ciento de la entrada de una vivienda para acceder a una hipoteca" y ha añadido que "la medida ha sido copiada en toda España, aunque sin éxito por parte del Ejecutivo central, que en su modelo estatal solo ha ejecutado el 8 por ciento del crédito del ICO por la complejidad del procedimiento".

Gil ha subrayado que "esta medida eficaz, gratuita y sencilla funciona desde el primer día, como hubieran funcionado las medidas urgentes del decreto de Vivienda asequible si la oposición no lo hubiese boicoteado, pero con su portazo a la norma han frenado soluciones reales que estaban listas para aplicarse, impidiendo así que solares se transformen en hogares".

La responsable regional de Vivienda ha asegurado que "el Gobierno regional no se queda de brazos cruzados y continúa con su hoja de ruta. El miércoles se inició la consulta pública del Proyecto de Ley de Vivienda Asequible, que permitirá recoger aportaciones de ciudadanos, entidades y administraciones para seguir avanzando en un marco estable que permita a los jóvenes acceder a un hogar".