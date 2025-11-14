Vox denuncia la "estafa del bipartidismo que deja a los jóvenes de la Región de Murcia sin el Bono Alquiler Joven"

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, ha tachado de "nueva estafa del bipartidismo", el anuncio de que el Gobierno regional va a realizar una nueva convocatoria para el Bono de Alquiler Joven.

Martínez Alpañéz ha criticado que esto llega "después de que los jóvenes de la Región de Murcia se hayan quedado sin el Bono Alquiler Joven y sin las ayudas necesarias para poder independizarse".

"El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, es un moroso que no paga las ayudas al alquiler, y Pedro Sánchez, el presidente más corrupto, indecente y traidor, ha bloqueado las ilusiones de miles de jóvenes para evitar asumir el pago de dichas ayudas", ha afirmado.

A renglón seguido, Martínez Alpañéz ha insistido en que el Gobierno regional "tiene la Región de Murcia quebrada" y ha exigido a López Miras que "deje de engañar" y "pague de una vez por todas" las ayudas comprometidas a los jóvenes de la Región.

"Lo que tiene que hacer el señor López Miras es cumplir con sus obligaciones. Los jóvenes no pueden seguir esperando a que el Gobierno regional decida dejar de mirar hacia otro lado", ha añadido.

Finalmente, el parlamentario ha asegurado que no permitirán que PP y PSOE sigan "jugando con el futuro de toda una generación".